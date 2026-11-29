По оценке источника The Wall Street Journal, HiSKY сложнее в эксплуатации, чем Starlink, а для ее работы необходимо присутствие технических специалистов на месте. Поэтому, вероятнее всего, систему будут использовать не для обычных операций с беспилотниками, а только для выполнения особо важных задач.