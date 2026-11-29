The Daily Telegraph: Зеленский приказал полностью уничтожить Крымский мост
Владимир Зеленский, по данным британской прессы, хочет полностью уничтожить Крымский мост. Украинская армия уже готовит новые удары, а для предыдущих атак, как сообщается, применялись ракеты "Нептун" и беспилотники со спутниковой связью.
Президент Украины Владимир Зеленский отдал приказ украинской армии уничтожить оставшуюся часть Крымского моста после разрушения автомобильного участка. Об этом в субботу сообщила британская газета The Daily Telegraph со ссылкой на информированные источники.
"Президент хочет, чтобы мост был уничтожен полностью", - заявил один из источников, отметив, что Вооруженные силы Украины уже готовят новые атаки.
Железнодорожная часть моста уже пострадала в результате предыдущих ударов, во время которых применялись 11 различных видов вооружения.
Решающую роль сыграли украинские противокорабельные крылатые ракеты "Нептун". Их усовершенствованная версия способна поражать цели на расстоянии до 1000 километров, отмечает The Daily Telegraph.
В свою очередь, американская газета The Wall Street Journal сообщает, что часть беспилотников, использованных для ударов по мосту, была оснащена терминалами израильской спутниковой системы HiSKY.
В отличие от системы Starlink Илона Маска, она работает и на территории России. Поэтому Вооруженные силы Украины используют ее, в частности, для обнаружения российских пусковых установок баллистических ракет.
По оценке источника The Wall Street Journal, HiSKY сложнее в эксплуатации, чем Starlink, а для ее работы необходимо присутствие технических специалистов на месте. Поэтому, вероятнее всего, систему будут использовать не для обычных операций с беспилотниками, а только для выполнения особо важных задач.