Меньше знаешь - лучше спишь: похоже, это про жителей Латвии
Более двух третей опрошенных жителей Латвии время от времени сознательно избегают новостей, свидетельствуют результаты опроса, проведенного в рамках исследования Национального совета по электронным средствам массовой информации "О медиаграмотности жителей Латвии".
Более трети, или 35% респондентов, сознательно избегают новостей как минимум несколько раз в неделю, 15% - от одного до трех раз в месяц, а 22% делают это редко.
Чаще всего сознательно избегают новостей молодые люди, представители других национальностей, жители крупных городов, а также респонденты, которые не пользуются программами Латвийского общественного СМИ (LSM). Реже всего новостей избегают пожилые люди, жители сельской местности и аудитория программ LSM.
В качестве наиболее распространенной причины сознательного избегания новостей 51% респондентов назвали их негативное и эмоционально тяжелое содержание, а 49% - информационную перегрузку. 34% опрошенных указали на нехватку времени, еще столько же признались, что новости вызывают тревогу, стресс и ухудшают самочувствие.
Треть респондентов, или 33%, считают СМИ необъективными и политически ангажированными. Эту причину сравнительно чаще называли пожилые люди. В свою очередь, 32% респондентов не доверяют СМИ, причем эту причину чаще отмечали представители национальных меньшинств. Столько же опрошенных указали, что в новостях отсутствуют решения проблем и преобладает ощущение безнадежности в отношении будущего.
Исследование провело Latvijas fakti с мая по июль 2026 года, опросив 1525 постоянных жителей Латвии в возрасте от 15 лет. Дополнительно было проведено 71 полуструктурированное интервью с участниками в возрасте от девяти лет.