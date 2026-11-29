Треть респондентов, или 33%, считают СМИ необъективными и политически ангажированными. Эту причину сравнительно чаще называли пожилые люди. В свою очередь, 32% респондентов не доверяют СМИ, причем эту причину чаще отмечали представители национальных меньшинств. Столько же опрошенных указали, что в новостях отсутствуют решения проблем и преобладает ощущение безнадежности в отношении будущего.