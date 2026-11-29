Напомним, в ночь на 8 августа 2026 года CSDD подверглась масштабной кибератаке. В результате злоумышленники получили персональные данные около 1,2 миллиона физических лиц и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в дирекции за последние 18 лет.