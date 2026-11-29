После масштабной утечки данных CSDD ищет новое руководство - на подбор потратят почти 18 тысяч евро
После масштабной кибератаки, в результате которой были похищены персональные данные 1,2 миллиона человек, Дирекция безопасности дорожного движения (CSDD) продолжает поиск нового руководства. Подбор председателя правления и двух членов правления поручен частной компании, услуги которой обойдутся в 17 850 евро.
Как свидетельствует информация в Электронной системе закупок (EIS), победителем конкурса стала компания Fontes Executive Search, предложившая самую низкую стоимость услуг.
Всего в конкурсе участвовали четыре претендента. Компания Eiro personāls предложила выполнить работу за 22 500 евро, Workingday Latvia - за 21 000 евро, а Astral Executive Search - за 20 200 евро.
Первоначально на подбор руководства CSDD планировалось потратить до 25 000 евро.
Договор с Fontes Executive Search был заключен в начале ноября. На поиск и отбор кандидатов компании отведено 16 недель с момента подписания договора.
В настоящее время обязанности председателя правления CSDD временно исполняет Юрис Тетерис, а временным членом правления является Айвис Озолиньш.
Прежнее руководство ушло после масштабной кибератаки
Напомним, в ночь на 8 августа 2026 года CSDD подверглась масштабной кибератаке. В результате злоумышленники получили персональные данные около 1,2 миллиона физических лиц и сведения примерно о 200 тысячах юридических лиц. Информация была получена из данных о платежах, совершенных в дирекции за последние 18 лет.
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После произошедшего, 19 августа, об отставке объявили как совет, так и правление CSDD. Свои должности покинули председатель правления Айварс Аксенокс и члены правления Даце Бенхена и Янис Лиепиньш.
В связи с утечкой данных Генеральная прокуратура начала прокурорскую проверку возможных нарушений или халатности, которые могли способствовать получению злоумышленниками информации из систем CSDD.
Государственная полиция также начала уголовный процесс по факту кибератаки.