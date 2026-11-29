В Даугавпилсе объявили о резком росте стоимости вывоза мусора
Учитывая удорожание энергоносителей, повышение налогов и минимальной зарплаты, самоуправление Даугавпилса утвердило изменения тарифа — плата за сбор, перевозку, перегрузку и сортировку бытовых отходов вырастет на 2,69 евро за 1 м³ (без НДС).
Как объясняет самоуправление Даугавпилса, рост цен связан с увеличением расходов Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija (AADSO) на топливо и обслуживание техники, а также с ростом заработной платы сотрудников, что необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного предоставления услуги в городе. Пересмотр платы основан на обращении AADSO в самоуправление с учетом результатов деятельности и финансовых показателей за восемь месяцев 2026 года. Как отмечает предприятие, изменения необходимы, чтобы доходы соответствовали фактическим расходам и предоставление услуги в городе оставалось стабильным.
Наибольшее влияние на рост прямых расходов оказывают следующие позиции:
- расходы на топливо, которые существенно выросли в этом году и, по прогнозам, вырастут еще больше в следующем, когда для транспорта вступит в силу новая система торговли квотами на выбросы ЕС (ETS 2);
- техническое обслуживание, ремонт и материалы для мусоровозов: в этой категории рост расходов обусловлен поддержанием технического парка в рабочем состоянии и затратами на ремонт;
- рост оплаты труда водителей мусоровозов и грузчиков, а также обязательные государственные взносы социального страхования (VSAOI 23,59 %). Изменения связаны с необходимостью обеспечить конкурентоспособную заработную плату, учитывая также непредсказуемые сверхурочные и отсутствие сотрудников. Кроме того, VSAOI изменяются в прямой зависимости от увеличения фонда оплаты труда;
- прочие прямые расходы, изменения которых связаны с общим ростом цен на ресурсы, необходимые для обеспечения услуги.
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В результате прямые расходы на утилизацию 1 м³ несортированных бытовых отходов с 1 января 2027 года вырастут с 4,74 евро до 7,43 евро (без НДС). Плата за утилизацию несортированных бытовых отходов останется неизменной — 16,53 евро. Общий тариф на утилизацию несортированных бытовых отходов со следующего года вырастет с 21,27 евро до 23,96 евро за 1 м³ (без НДС).