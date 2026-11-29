Как объясняет самоуправление Даугавпилса, рост цен связан с увеличением расходов Atkritumu apsaimniekošanas Dienvidlatgales starppašvaldību organizācija (AADSO) на топливо и обслуживание техники, а также с ростом заработной платы сотрудников, что необходимо для обеспечения стабильного и бесперебойного предоставления услуги в городе. Пересмотр платы основан на обращении AADSO в самоуправление с учетом результатов деятельности и финансовых показателей за восемь месяцев 2026 года. Как отмечает предприятие, изменения необходимы, чтобы доходы соответствовали фактическим расходам и предоставление услуги в городе оставалось стабильным.