Будапешт возмущен тем, что ЕС даст Украине больше денег, чем Венгрии
Премьер-министр Венгрии Петер Мадьяр выступил против финансирования Украины в рамках бюджета Евросоюза на 2028–2034 годы. Он считает неприемлемым то, что Украина, не являющаяся членом ЕС, может получить больше средств, чем Венгрия.
Как сообщает "Радио Свобода", по подсчетам Мадьяра, Венгрия может получить из следующего многолетнего бюджета ЕС от 32 до 34 миллиардов евро. Если же вычесть собственные взносы в него, то чистый объем поступлений составит около 15 миллиардов евро.
"В то же время в предложении по семилетнему бюджету предусмотрено, что, например, Украина получила бы 100 миллиардов евро. Очевидно, неприемлемо, чтобы страна-член ЕС Венгрия получала в чистом выражении 15 миллиардов евро, а страна, не являющаяся членом ЕС, гарантированно получала бы не менее 100 миллиардов евро на достаточно длительный, неопределенный период", – пояснил Мадьяр.
Кроме того, он не поддерживает предложение Еврокомиссии о предоставлении Украине дополнительного кредита на 45 миллиардов евро в 2027 году при участии всех членов ЕС. По его мнению, как и в прошлом году, нужно позволить отдельным странам не участвовать в финансировании кредита.
Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против такого подхода и требует сократить в будущем бюджете ЕС расходы на фонды сплоченности, из которых Венгрия и другие менее обеспеченные страны получают наибольшую долю средств. Он надеется, что страны, не желающие участвовать в финансировании Украины, согласятся хотя бы присоединиться к невоенной составляющей, как это сделала Болгария.
Мадьяр объяснил, что Будапешт хочет и в дальнейшем самостоятельно определять, какие проекты и в каких регионах Украины финансировать. При этом, по его словам, в приоритете для него – прежде всего потребности венгерского национального меньшинства в Закарпатье.
"Я убежден, что, конечно, нужно проявлять солидарность со страной, находящейся в состоянии войны. Однако именно то государство-член, которое выделяет деньги, должно определять, на что пойдут эти деньги, как они будут направлены и каким образом", – подчеркнул он.
Мадьяр добавил, что Венгрия с начала войны оказала Украине помощь на сумму более 100 миллиардов форинтов (примерно 268 миллионов евро), в частности в виде медицинского и энергетического оборудования, транспортных средств и обеспечения укрытий.
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