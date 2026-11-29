Между тем канцлер Германии Фридрих Мерц выступает против такого подхода и требует сократить в будущем бюджете ЕС расходы на фонды сплоченности, из которых Венгрия и другие менее обеспеченные страны получают наибольшую долю средств. Он надеется, что страны, не желающие участвовать в финансировании Украины, согласятся хотя бы присоединиться к невоенной составляющей, как это сделала Болгария.