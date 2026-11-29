Среди стран Балтии наиболее заметны трудности с отоплением жилья в Литве. Там поддерживать дома достаточно высокую температуру не могли 17% жителей – почти каждый шестой. Это почти в четыре раза больше, чем в Латвии. В Эстонии показатель составил 3% – на 1,3 процентного пункта ниже латвийского.