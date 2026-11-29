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В ЕС замерили уровень энергетической бедности. Дела в Латвии оказались не так уж и плохи
В 2025 году примерно каждый 23-й житель Латвии не мог в достаточной мере обогреть свое жилье. По данным Eurostat, в Латвии с такой проблемой столкнулись 4,3% населения, а в среднем по Евросоюзу – 9%.
Среди стран Балтии наиболее заметны трудности с отоплением жилья в Литве. Там поддерживать дома достаточно высокую температуру не могли 17% жителей – почти каждый шестой. Это почти в четыре раза больше, чем в Латвии. В Эстонии показатель составил 3% – на 1,3 процентного пункта ниже латвийского.
Самой высокой в Евросоюзе доля жителей, которым не удавалось в достаточной мере обогреть жилье, была в Греции – 18%. Литва заняла второе место. Далее следовали Болгария, Испания и Португалия – по 16%. Самый низкий показатель наряду с Эстонией зафиксирован в Финляндии и Польше – по 3%.