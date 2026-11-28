В ЕС разработчиков искусственного интеллекта хотят заставить платить авторам контента
Если созданные искусственным интеллектом тексты, музыка или видео конкурируют с произведениями людей, компании, предоставляющие ИИ-сервисы, должны выплачивать вознаграждение правообладателям. Такую модель правительство Германии предложило на консультациях ЕС по авторскому праву.
Кто сможет получать выплаты
Как сообщает агентство dpa, до сих пор споры об авторском праве в основном касались того, на каких условиях разработчики могут использовать чужие произведения для обучения ИИ. Берлин предлагает учитывать и то, что происходит после обучения, когда сервис уже создает, например, музыку, способную конкурировать на рынке с работами композиторов.
По замыслу немецкого правительства, распределять деньги будут организации по коллективному управлению авторскими правами. Получать выплаты смогут правообладатели, которые бесплатно предоставляют свои произведения для обучения ИИ. За теми, кто возражает против такого использования, сохранится возможность самостоятельно договариваться с компаниями о лицензии и ее стоимости.
Что изменится для СМИ
Отдельный вопрос – использование журналистских материалов. ИИ-сервисы находят свежие публикации в интернете и пересказывают их в ответах пользователям. Если читатель получает ответ, не переходя на сайт издания, редакция теряет аудиторию, а вместе с ней и часть доходов от рекламы и подписки. Берлин предлагает проверить, позволяют ли действующие нормы ЕС издателям отстаивать свои права и получать вознаграждение за использование публикаций.
Германия также предлагает обязать компании, которые выводят ИИ-модели на европейский рынок, подтверждать соблюдение авторского права ЕС независимо от того, в какой стране проходило обучение. Авторам, в свою очередь, хотят упростить возможность запретить использование своих работ для обучения и проверить, выполнила ли компания это требование.
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Ранее Германия и еще 14 стран ЕС призвали Еврокомиссию ускорить подготовку законопроекта о защите авторских прав в эпоху ИИ. Представить пакет законодательных инициатив, затрагивающий авторское право, Еврокомиссия планирует во втором квартале 2027 года.