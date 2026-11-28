Как сообщает агентство dpa, до сих пор споры об авторском праве в основном касались того, на каких условиях разработчики могут использовать чужие произведения для обучения ИИ. Берлин предлагает учитывать и то, что происходит после обучения, когда сервис уже создает, например, музыку, способную конкурировать на рынке с работами композиторов.