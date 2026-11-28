Исследование: каждый пятый житель Латвии сталкивался с эмоциональным насилием в семье
В рамках международной кампания "16 дней против насилия" Министерство благосостояния проводит серию информационных мероприятий "Заметь разницу!". Их цель – помочь людям распознать эмоциональное насилие и принудительный контроль в отношениях между партнерами и в семье, узнать, куда обратиться за помощью и как предложить ее другому человеку.
По данным исследования Baltic Institute of Social Sciences, проведенного в 2026 году, 20% опрошенных жителей Латвии в возрасте от 18 до 75 лет сообщили, что за последние пять лет сталкивались с эмоциональным насилием в семье. Среди тех, кто за этот период пережил какую-либо форму семейного насилия, 62% не обращались за помощью, а 41% никому не рассказывали о случившемся.
В исследовании "Распространенность насилия в Латвии", проведенном Центральным статистическим управлением (CSP) в 2021 году, психологическое насилие также оказалось наиболее часто упоминаемой формой насилия в отношениях между партнерами. Среди жителей в возрасте от 18 до 74 лет, у которых когда-либо был близкий партнер, с психологическим насилием со стороны партнера хотя бы раз в жизни сталкивались 28,8% женщин и 17,1% мужчин.
Эмоциональное насилие не всегда легко распознать, поскольку унижения, манипуляции и попытки контролировать другого человека нередко оправдывают заботой или любовью. На мероприятиях "Заметь разницу!" речь пойдет об угрозах, изоляции, постоянной слежке и других действиях, которые ограничивают свободу и самостоятельность человека. Особое внимание уделят экономическому насилию в семье, в том числе в отношении пожилых людей, а также насилию в цифровой среде, с которым может столкнуться молодежь. На примерах из повседневной жизни специалисты объяснят, как отличить уважительное отношение от насилия, где искать помощь и как поддержать окружающих.
"Эмоциональное насилие может проявляться и в повседневных ситуациях. Наглядные примеры – проверка переписки партнера и запрет видеться с близкими. Такие действия ограничивают свободу человека. Это контроль, а не забота", – поясняет заместитель директора департамента планирования и развития социальной политики Министерства благосостояния Агнесе Гайле.
В основу мероприятий лягут личные истории, знакомые многим ситуации, разъяснения специалистов и данные исследований. Особое внимание уделят помощи, которую можно получить у социальных работников, психологов и других специалистов, в том числе в рамках государственных услуг.
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Информационные материалы доступны на сайте Министерства благосостояния и на его страницах в социальных сетях. Кампания продолжится и в 2027 году. Весной планируется выпустить серию сюжетов на радио и в цифровых СМИ, провести просветительские мероприятия для молодежи и пожилых людей в регионах Латвии и издать информационную брошюру. Предусмотрены и другие мероприятия в интернете и за его пределами.
Подробнее о том, как распознать эмоциональное насилие и куда обратиться за помощью, можно узнать по этой ссылке.