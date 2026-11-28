Эмоциональное насилие не всегда легко распознать, поскольку унижения, манипуляции и попытки контролировать другого человека нередко оправдывают заботой или любовью. На мероприятиях "Заметь разницу!" речь пойдет об угрозах, изоляции, постоянной слежке и других действиях, которые ограничивают свободу и самостоятельность человека. Особое внимание уделят экономическому насилию в семье, в том числе в отношении пожилых людей, а также насилию в цифровой среде, с которым может столкнуться молодежь. На примерах из повседневной жизни специалисты объяснят, как отличить уважительное отношение от насилия, где искать помощь и как поддержать окружающих.