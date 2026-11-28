В ночь на воскресенье в Латвии ожидается облачная погода, однако на западе страны небо прояснится. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет скользко. Ожидается слабый или умеренный ветер южных направлений. Ночью ударят морозы - температура воздуха опустится до -4...-9 градусов, местами на побережье Рижского залива будет теплее - от -1 до -3 градусов.