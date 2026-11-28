Латвию ждет морозная ночь: что принесет последний выходной ноября
В последнее воскресенье ноября погода в Латвии покажет свой зимний характер. После морозной ночи жителей страны ждет более приятная картина, однако на дорогах по-прежнему потребуется осторожность.
В ночь на воскресенье в Латвии ожидается облачная погода, однако на западе страны небо прояснится. Существенных осадков не прогнозируется. На отдельных участках дорог будет скользко. Ожидается слабый или умеренный ветер южных направлений. Ночью ударят морозы - температура воздуха опустится до -4...-9 градусов, местами на побережье Рижского залива будет теплее - от -1 до -3 градусов.
В Риге ночью будет преимущественно облачно, без осадков. Ожидается слабый ветер, температура воздуха опустится до -4...-6 градусов.
В воскресенье днем в Латвии ожидается переменная облачность, временами будет светить солнце. Осадков не прогнозируется, однако на отдельных участках дорог сохранится гололедица. Будет дуть слабый или умеренный ветер южных направлений. Максимальная температура воздуха составит от 0 до -4 градусов.
В Риге днем небо прояснится, ожидается солнечная погода. Ветер будет слабым, а температура воздуха составит -1...-3 градуса.