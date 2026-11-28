Неужели Рига проиграла Таллину в споре о том, в каком городе первой появилась рождественская елка
Рига когда-то с размахом отмечала 500-летие первой рождественской елки, установленной, согласно легенде, в 1510 году. Но теперь Таллин активно продвигает собственную версию - якобы первая публичная рождественская елка появилась там еще в 1441 году. Неужели Латвия тихо уступила соседям этот исторический титул?
Еще 16 лет назад Рига с большим размахом праздновала 500-летие первой рождественской елки. Легенда о том, что именно в латвийской столице в 1510 году возле Дома Черноголовых украсили первую в мире рождественскую елку, когда-то помогла привлечь в город тысячи туристов и прославить Ригу далеко за пределами страны. Однако сейчас складывается впечатление, что Рига постепенно уступила эту почетную роль соседям-эстонцам, которые не перестают утверждать, что первая рождественская елка в мире появилась именно в Таллине.
Соперничество двух балтийских столиц за звание родины первой рождественской елки продолжается уже много лет. Хотя историки ставят под сомнение претензии обоих городов на этот титул, легенда о первой рождественской елке давно превратилась в важный инструмент привлечения туристов. В этом месяце таллинцы вновь активно напомнили о своей версии истории.