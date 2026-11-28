Еще 16 лет назад Рига с большим размахом праздновала 500-летие первой рождественской елки. Легенда о том, что именно в латвийской столице в 1510 году возле Дома Черноголовых украсили первую в мире рождественскую елку, когда-то помогла привлечь в город тысячи туристов и прославить Ригу далеко за пределами страны. Однако сейчас складывается впечатление, что Рига постепенно уступила эту почетную роль соседям-эстонцам, которые не перестают утверждать, что первая рождественская елка в мире появилась именно в Таллине.