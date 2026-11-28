При этом 11% респондентов выяснили, что кто-то проверял их персональные данные без достаточных оснований. Еще 6% благодаря проверке кредитной истории обнаружили признаки возможного мошенничества, связанного с использованием их личных данных другими людьми. "Проверять кредитную историю нужно не только тогда, когда человек планирует взять кредит. Это возможность узнать, какая информация о наших финансовых обязательствах доступна кредитным учреждениям и нет ли в ней неожиданных сюрпризов. Например, некоторые жители таким образом обнаружили ранее неизвестные обязательства или возможное злоупотребление их персональными данными. Чем раньше такие ситуации выявляются, тем больше возможностей своевременно их разрешить", - подчеркивает представитель Бюро кредитной информации Интарс Микельсон.