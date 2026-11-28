Проверка кредитной истории помогла жителям Латвии обнаружить забытые долги и возможное мошенничество
Обычная проверка кредитной истории может преподнести неожиданные сюрпризы - от давно забытых неоплаченных счетов до подозрительного использования личных данных. Согласно опросу Бюро кредитной информации (KIB) и исследовательского агентства Norstat, некоторые жители Латвии именно таким образом узнали о долгах, о которых уже не помнили, а другие обнаружили признаки возможного мошенничества.
Как показало исследование, 76,5% жителей, которые хотя бы раз проверяли свою кредитную историю, убедились, что с их финансовыми обязательствами все в порядке. Однако для части опрошенных результаты проверки оказались неожиданными. Так, 12% обнаружили забытые счета или неоплаченные штрафы, а еще 10% вспомнили о ранее взятых на себя финансовых обязательствах.
При этом 11% респондентов выяснили, что кто-то проверял их персональные данные без достаточных оснований. Еще 6% благодаря проверке кредитной истории обнаружили признаки возможного мошенничества, связанного с использованием их личных данных другими людьми. "Проверять кредитную историю нужно не только тогда, когда человек планирует взять кредит. Это возможность узнать, какая информация о наших финансовых обязательствах доступна кредитным учреждениям и нет ли в ней неожиданных сюрпризов. Например, некоторые жители таким образом обнаружили ранее неизвестные обязательства или возможное злоупотребление их персональными данными. Чем раньше такие ситуации выявляются, тем больше возможностей своевременно их разрешить", - подчеркивает представитель Бюро кредитной информации Интарс Микельсон.
Почти 60% жителей не знают, где проверить свою кредитную историю
Исследование выявило и другую проблему: хотя 92% жителей Латвии считают, что знают или скорее знают, что такое кредитная история, лишь 27% действительно знают, где ее можно проверить. Почти 60% признались, что не располагают такой информацией, а еще 14% затруднились ответить.
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Лучше всего о возможности проверки кредитной истории осведомлены жители в возрасте от 30 до 39 лет - среди них 37% знают, где это можно сделать. А вот среди людей в возрасте от 50 до 59 лет таких всего 20%.
Более того, даже те, кто знает, где искать свою кредитную историю, пользуются этой возможностью довольно редко. Среди таких респондентов 41% проверяют ее реже одного раза в год, а 30% никогда этого не делали.
"Люди нередко начинают интересоваться своей кредитной историей только тогда, когда банк отказывает им в кредите или возникают другие проблемы. Однако регулярная проверка кредитной истории - такая же полезная привычка, как просмотр операций по своему банковскому счету. Это помогает вовремя заметить ошибки, забытые обязательства и возможные риски. Причем я рекомендую проверять кредитную историю даже тем, у кого сейчас нет ни одного кредита", - объясняет Микельсон.
Где бесплатно проверить свою кредитную историю?
В Бюро кредитной информации напоминают, что кредитная история содержит сведения о финансовых обязательствах человека, своевременности их выполнения, а также о просроченных платежах, в том числе за пределами кредитного сектора.
Исследование проводило агентство Norstat. В опросе приняли участие 1002 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.