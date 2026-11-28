"Будет плохо": композитор Зигмар Лиепиньш не ждет спокойного будущего для Латвии и Запада
"Будет плохо. Фактически все это происходит уже сейчас", - известный композитор Зигмар Лиепиньш не ждет спокойного будущего для Латвии и Запада. В интервью он вспомнил криминальные 90-е, раскритиковал Rail Baltica, высказался об Андрисе Кулбергсе, миграции, Трампе и духовном кризисе Европы.
Композитор, бывший медиапредприниматель и экс-руководитель Латвийской национальной оперы Зигмар Лиепиньш в рамках дискуссионного цикла "Латвия 2035" оценил путь страны с начала 1990-х годов до нынешних политических и глобальных кризисов. Он рассказал о том, как начинал бизнес в непростые 90-е, почему латвийская культура постоянно получает финансирование по остаточному принципу, что думает о современных политиках и почему не ждет спокойного будущего.
Криминальные 90-е и начало бизнеса
Начало предпринимательской деятельности Лиепиньш связывает с эпохой кооперативов и решением тогдашнего министра культуры Раймонда Паулса ликвидировать эстрадные ансамбли при Филармонии. Композитор воспользовался этой возможностью, чтобы собрать необходимую аппаратуру и создать продюсерскую компанию Showimpex. Однако, занимаясь организацией концертов, он вскоре столкнулся с криминальными реалиями того времени и интересом со стороны печально известной группировки Харитонова.
"Продажа билетов фактически является печатанием денег. Если ты печатаешь бумагу, на которой написано "5 рублей", значит, ты напечатал пять рублей. Ты продаешь эту бумагу и получаешь взамен деньги. Печатаешь больше и легализуешь свои криминальные деньги", - объясняет композитор, почему шоу-бизнес того времени привлекал рэкетиров.
Почувствовав опасность, Лиепиньш ушел из этого бизнеса. Однако во время путча 1991 года он оценил силу независимого радио. Несмотря на царивший в стране полный хаос и отсутствие системы лицензирования, благодаря связям появилась возможность создать радиостанцию SWH.
"Они думали, что могут использовать радио как средство собственной пропаганды. Но журналистика ведь на самом деле смотрит в другую сторону - кому нужно такое ангажированное СМИ?" - вспоминает Лиепиньш наивность тогдашней бизнес-элиты в отношении возможностей медиа.
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Экономическая трагикомедия
Говоря о культурной политике Латвии, композитор отмечает, что одна тенденция остается неизменной: "Финансирование культуры постоянно происходит по остаточному принципу".
По мнению Лиепиньша, поп-культура должна зарабатывать деньги самостоятельно, однако академическое искусство и фольклор - это вопрос государственной идентичности, значение которого общество зачастую не понимает.
"Большинство потребителей товаров массового спроса всегда будет утверждать, что высший пласт культуры не нужен, поскольку они и сами вполне самодостаточны, тогда как художники и артисты только потребляют общие блага и ничего не дают взамен. Но культура ничего не производит - она лежит в основе нашего существования и сущности народа", - считает композитор.
Оценивая перспективы латвийской академической музыки на международной арене, Лиепиньш подчеркивает, что без западных агентств и поддержки промоутеров пробиться в мировой музыкальный оборот практически невозможно.
"Петерис Васкс - единственный. Есть еще несколько небольших вспышек, но в основном только он представляет эту музыку в мире. Без агентства ты, по сути, никто. Здесь должны совпасть обстоятельства и условия - примерно как в спорте", - говорит композитор. Он добавляет, что попытки государства продвигать латвийскую культуру за рубежом через посольства обычно требуют несоразмерно больших средств.
Между тем государственные деньги, которых не хватает культуре, по мнению Лиепиньша, бессмысленно расходуются на такие проекты, как Rail Baltica. Особенно резко он высказывается о строительстве возле Центрального рынка и аэропорта.
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"Я проезжаю мимо Центрального рынка и смотрю на этот недостроенный мост в бесконечность, а также на знаменитый понтон в Даугаве. В аэропорту тоже построили бетонные инсталляции, и теперь работы продолжаются, потому что что еще остается делать? Не строить? На самом деле это не смешно, это трагично и трагикомично", - говорит Лиепиньш.
Политическую ситуацию композитор также оценивает с осторожностью. По его словам, всю жизнь он голосовал за Национальное объединение, однако на последних выборах поддержал Андриса Кулбергса. Теперь, впрочем, он видит в политике Кулбергса неоднозначные моменты.
"Теперь я начинаю понимать, что нужно быть осторожнее. Есть два варианта: либо он станет диктатором, потому что у него появляется отчетливое ощущение власти и своеобразная реакция на неудобные вопросы и комментарии. С другой стороны, такая хватка ему необходима, чтобы вообще что-то сделать. Если он воспользуется этой ситуацией и реализует хотя бы половину или треть задуманного, это уже будет хорошо", - рассуждает композитор.
Духовный тупик
Стремление общества сосредоточиться исключительно на материальном валовом продукте, забывая о духовности и национальных корнях, Лиепиньш считает уже наступившим тупиком. Ему не нравится постоянное давление потребительской культуры, а также то, что латышские традиции постепенно вытесняются чужими обычаями.
"Меня раздражает эта безумная волна Хэллоуина, хотя у нас есть собственный праздник - ķekatas (традиционный латышский обряд ряжения и обхода домов). Кроме того, заходишь в магазин уже в ноябре, а там вовсю готовятся к Рождеству - мне уже предлагают покупать елки и игрушки", - возмущается композитор.
Ощущение упадка мира в сочетании с бесконечной войной в Украине побудило его без какого-либо заказа создать новое вокально-симфоническое произведение - ораторию "Апокалипсис".
Лиепиньш говорит, что является верующим человеком и ощущает присутствие Бога в моменты творчества, когда, по его словам, его рукой словно управляют свыше. При этом композитор подчеркивает: согласно библейским текстам, за апокалипсисом и разрушением старого мира всегда следуют новый мир и светлое начало.
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Однако в реальной геополитике и будущем Европы он видит серьезные угрозы. Среди них - неконтролируемая иммиграция и реванш бывших колоний. Лиепиньш предупреждает о возможном изменении глобального баланса сил. "Это может привести к расизму в обратном направлении. В тот момент, когда глобальный Юг захватит власть... Я недавно видел документальный фильм, в котором главный идеолог Си Цзиньпина говорил, что они уже борются против того, что создали белые голубоглазые. Это первый признак расизма со стороны китайцев", - считает композитор.
"Будет плохо"
Размышляя о том, каким будет мир в 2035 году, Лиепиньш дает довольно мрачный прогноз для западных стран и Латвии.
"Будет плохо. Фактически все это происходит уже прямо сейчас, пока мы с вами разговариваем, и происходит это в Америке", - заявляет он.
Композитор говорит о непредсказуемой политике Дональда Трампа и подчеркивает, что небольшие государства в большой игре мировых держав полностью зависят от глобальных процессов.
"Есть такая поговорка: если в Америке насморк, то в Европе чихают. Мы слишком маленькие, поэтому всегда плывем под брюхом у больших акул, как рыбы-лоцманы, где-то прицепившись к ним. Зато плывем гордо", - заключает Зигмар Лиепиньш.