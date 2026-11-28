"Теперь я начинаю понимать, что нужно быть осторожнее. Есть два варианта: либо он станет диктатором, потому что у него появляется отчетливое ощущение власти и своеобразная реакция на неудобные вопросы и комментарии. С другой стороны, такая хватка ему необходима, чтобы вообще что-то сделать. Если он воспользуется этой ситуацией и реализует хотя бы половину или треть задуманного, это уже будет хорошо", - рассуждает композитор.