Испугавшись украинских атак, РФ развернула морской конвой в Средиземном море
Конвой российских судов, перевозивших военную технику в Ливию, развернулся в Средиземном море после того, как 22 ноября украинские морские беспилотники потопили российский корвет в порту Бенгази. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на три источника в военных ведомствах и службах безопасности.
Об изменении курса конвоя ранее не сообщалось. По оценке Reuters, этот эпизод показывает, какие меры Россия принимает для защиты своего флота после того, как украинские морские беспилотники потопили российский военный корабль в Ливии, примерно в 2000 км от зоны боевых действий в Украине.
По словам представителя военного ведомства одной из европейских стран, следившего за конвоем, суда в сопровождении фрегата ВМФ России "Адмирал Головко" развернулись в районе Сицилийского пролива в день атаки на Бенгази. Через этот пролив проходит морской путь к побережью Северной Африки.
Представитель украинской военной разведки и источник в службах безопасности на Ближнем Востоке, которым было известно о переходе конвоя, подтвердили, что суда изменили курс и больше не направляются в Ливию.
Во второй конвой входили три судна под российским флагом – Maia 1, Lady R и Lady D. Это грузовые суда и суда для перевозки колесной техники. По данным платформы MarineTraffic, в последний раз они передавали сведения о своем местоположении 12 ноября, когда находились в районе Бискайского залива.
Оба российских оператора этих судов – компании "Совфрахт" и "МГ-Флот" – находятся под санкциями Евросоюза и США.
Конвой вышел из Калининграда 5 ноября. По словам европейского военного источника, в последний раз его удалось отследить 25 ноября у побережья Алжира. Куда суда направятся дальше, оставалось неясным. Источник на Ближнем Востоке сообщил, что суда приостановили движение в Средиземном море.
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По сообщению правительства, действующего на востоке Ливии, в момент атаки 22 ноября корвет "Меркурий" стоял у причала военно-морской базы в Бенгази. Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что удар был нанесен по этой базе.
По словам европейского военного источника, "Меркурий" сопровождал грузовое судно, доставлявшее военную технику в Ливию. Погрузка началась 13 октября. Развернувшийся в Средиземном море конвой также перевозил военную технику.
После гражданской войны восток Ливии контролирует военачальник Халифа Хафтар. Его Ливийская национальная армия поддерживает связи с Россией. Запад страны контролирует международно признанное Правительство национального единства со штаб-квартирой в Триполи.
По словам европейского и ближневосточного источников, технику, возможно, планировали переправить в Западную Африку для российского Африканского корпуса. Европейский источник добавил, что часть техники могла предназначаться для Ливийской национальной армии Хафтара.