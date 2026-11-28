Во второй конвой входили три судна под российским флагом – Maia 1, Lady R и Lady D. Это грузовые суда и суда для перевозки колесной техники. По данным платформы MarineTraffic, в последний раз они передавали сведения о своем местоположении 12 ноября, когда находились в районе Бискайского залива.