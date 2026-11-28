По словам Круминьша, хранение денег на счете подходит для создания финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных расходов. Однако в долгосрочной перспективе такого способа накопления зачастую недостаточно, поскольку под влиянием инфляции покупательная способность денег снижается. Поэтому эксперт рекомендует разделять краткосрочные накопления и долгосрочные инвестиции. Финансовый резерв должен быть доступен в любой момент, а средства, которые не понадобятся в ближайшие годы, можно инвестировать с расчетом на потенциально более высокую доходность.