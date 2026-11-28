Трех пенсионных уровней уже недостаточно? Жителям Латвии предлагают задуматься о четвертом
В Латвии действует трехуровневая пенсионная система, однако эксперты все чаще говорят о необходимости создания собственного, четвертого пенсионного уровня. Руководитель предприятий по управлению активами и пенсионными накоплениями Luminor Атис Круминьш объясняет, какие финансовые инструменты могут помочь обеспечить себе более комфортную старость.
Жители Латвии предпочитают не рисковать
Многие жители Латвии по-прежнему выбирают наиболее простые и понятные способы накопления денег. Согласно опросу банка Luminor, 15% жителей откладывают средства на пенсию на сберегательном счете или используют другие инструменты накопления. При этом только 10% опрошенных занимаются инвестированием.
По словам Круминьша, хранение денег на счете подходит для создания финансовой подушки безопасности на случай непредвиденных расходов. Однако в долгосрочной перспективе такого способа накопления зачастую недостаточно, поскольку под влиянием инфляции покупательная способность денег снижается. Поэтому эксперт рекомендует разделять краткосрочные накопления и долгосрочные инвестиции. Финансовый резерв должен быть доступен в любой момент, а средства, которые не понадобятся в ближайшие годы, можно инвестировать с расчетом на потенциально более высокую доходность.
Что такое четвертый пенсионный уровень?
Речь идет не о введении нового уровня государственной пенсионной системы, а о самостоятельном формировании дополнительного капитала к старости. Это могут быть регулярные накопления, долгосрочные инвестиции и другие финансовые инструменты.
"При формировании дополнительных накоплений на старость важно думать не об одном 'правильном' виде инвестиций, а о сбалансированном подходе", - отмечает Круминьш.
По его словам, при выборе финансовых инструментов необходимо учитывать свой возраст, доходы, цели и готовность к риску.
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Во что можно вкладывать деньги?
Одним из наиболее известных способов инвестирования остаются акции. Приобретая их, человек становится совладельцем компании и может получать доход за счет роста ее стоимости или выплаты дивидендов. Другим вариантом являются облигации, которые, как правило, считаются более консервативным инструментом и позволяют рассчитывать на более предсказуемый доход.
Однако самостоятельный выбор акций и облигаций требует определенных знаний, времени и понимания рисков. Поэтому начинающим инвесторам, по мнению эксперта Luminor, стоит обратить внимание на инвестиционные и биржевые фонды (ETF).
Такие фонды позволяют с относительно небольшими затратами инвестировать сразу в множество компаний, отраслей или регионов, снижая риски, связанные с вложением всех средств в одну компанию.
Недвижимость, золото и криптовалюта
Еще одним способом создания дополнительного капитала к пенсии может стать недвижимость. Она способна не только сохранять стоимость в долгосрочной перспективе, но и приносить регулярный доход, например при сдаче жилья в аренду. Однако такие инвестиции требуют значительного первоначального капитала и расходов на содержание имущества.
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Что касается драгоценных металлов, коллекционных предметов и криптоактивов, Круминьш рекомендует рассматривать их лишь как небольшую часть общего инвестиционного портфеля. Такие вложения требуют специальных знаний и повышенной осторожности.
В Luminor также напоминают, что любые инвестиции сопряжены с риском и могут принести как прибыль, так и убытки, а высокая доходность в прошлом не гарантирует аналогичных результатов в будущем.
Опрос Luminor проводился в июне 2026 года совместно с исследовательским агентством Norstat. В нем приняли участие 1004 жителя Латвии в возрасте от 18 до 74 лет.