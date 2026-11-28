Депутат от Национального объединения заявил об угрозах убийством
Председатель парламентской фракции Национального объединения Артур Бутанс заявил, что получает угрозы расправой из-за своей политической позиции в отношении России.
Председатель парламентской фракции Национального объединения Артур Бутанс обратился в Госполицию, поскольку, по его словам, получил угрозы убийством, связанные с его работой в парламенте и политической позицией в отношении России.
В заявлении Национального объединения для СМИ говорится, что угрозы поступили из-за позиции депутата по вопросам прекращения экономических связей с Россией. В частности, речь идет о запрете транзита российского зерна через Латвию, а также введении более строгих миграционных ограничений для граждан России.
Бутанс сообщил о случившемся Госполиции и Бюро безопасности Сейма, а также передал учреждениям аудиофайлы с записями угроз.
❗️Informēju, ka šodien esmu saņēmis draudus dzīvībai par iniciatīvām un nostāju ekonomisko saišu saraušanā ar Krieviju. 📌Par to esmu oficiāli informējis @Valsts_policija un Saeimas Drošības biroju, nosūtot visus audio failus un informāciju par konkrēto personu no Krievijas federācijas. ⚖️Ne manu, ne @VL_TBLNNK nostāju šādi draudi ietekmēt nespēs. Agresorvalsts vadītāji sagaidīs savu kārtu un tiks tiesāti starptautiskā tiesā.— Artūrs Butāns (@ArtursButans) November 27, 2026