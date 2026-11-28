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Аварии и происшествия
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В Кулдигском крае пешеход погиб под колесами Škoda
В Кулдигском крае автомобиль сбил пешехода, который скончался на месте происшествия. Всего за минувшие сутки в Латвии зарегистрировали 183 ДТП.
Смертельное ДТП произошло 27 ноября около 18:26 в Курмальской волости Кулдигского края. Водитель автомобиля Škoda сбила пешехода. От полученных травм человек скончался на месте происшествия. По факту случившегося начат уголовный процесс. Полиция выясняет обстоятельства аварии.
Всего за минувшие сутки в сфере дорожного движения принято 438 решений об административных нарушениях. В том числе 151 - за превышение разрешенной скорости и девять - за агрессивное вождение.
За управление транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения начаты один административный процесс и пять уголовных процессов. Еще один уголовный процесс начат в отношении водителя, предположительно находившегося под воздействием наркотических веществ.