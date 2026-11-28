Теперь украшенный трамвай курсирует по городу, радуя своим праздничным оформлением как пассажиров, так и прохожих. Чтобы его было легче найти, за местоположением рождественского трамвая можно следить на карте общественного транспорта. Там он обозначен специальным значком с изображением северного оленя Рудольфа.