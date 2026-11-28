ВИДЕО: в Риге теперь можно прокатиться на рождественском трамвае! Но как его найти?
На улицах Риги уже курсирует необычный предвестник Рождества - праздничный трамвай. Найти его поможет северный олень Рудольф, который появился на карте общественного транспорта.
С субботы, 28 ноября, на улицах Риги можно встретить особенный трамвай, который дарит рождественское настроение и детям, и взрослым. А чтобы отыскать его, достаточно знать, где искать северного оленя Рудольфа.
Компания Rīgas satiksme украсила один из городских трамваев специально к рождественским праздникам. О его преображении предприятие сообщило 27 ноября.
"Немного усердия эльфов, заботы и праздничной радости - и обычный трамвай превратился в настоящего вестника Рождества", - рассказали в Rīgas satiksme.
Теперь украшенный трамвай курсирует по городу, радуя своим праздничным оформлением как пассажиров, так и прохожих. Чтобы его было легче найти, за местоположением рождественского трамвая можно следить на карте общественного транспорта. Там он обозначен специальным значком с изображением северного оленя Рудольфа.
Для поездки на рождественском трамвае достаточно обычного билета на общественный транспорт, за исключением дней, когда в столице действует бесплатный проезд.