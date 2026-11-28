Иллюстративное фото.
В Латвии
Сегодня 09:12
Последняя суббота ноября будет пасмурной, но осадков не ожидается
В субботу будет пасмурно, но существенных осадков не ожидается, свидетельствуют прогнозы Латвийского центра окружающей среды, геологии и метеорологии.
На отдельных участках дорог будут скользко. Сохранится слабый ветер, максимальная температура воздуха составит от +1 до -4 градусов.
В Риге днем также прогнозируется пасмурная погода, временами с прояснениями, без осадков. Продолжит дуть слабый ветер, столбики термометров поднимутся до -1...-3 градусов.