"Мы можем стать следующей Испанией": представитель Lux Express о будущем туризма в Латвии
Пока государство ищет дополнительные миллионы евро на содержание общественного транспорта, член правления Lux Express Latvia Алдис Кибенс считает, что некоторые автобусные маршруты в Латвии вполне могут существовать без государственных дотаций. В интервью агентству LETA он рассказал, почему пассажиров становится меньше, при каких условиях могут подорожать билеты и какие направления неожиданно оказались востребованными у путешественников.
Неожиданный успех маршрута в Клайпеду
Несмотря на сложную ситуацию в транспортной отрасли, Lux Express отмечает рост пассажиропотока на наиболее популярных международных маршрутах. По сравнению с прошлым годом количество пассажиров на маршруте Рига - Таллин увеличилось как минимум на 6%, а на маршруте Рига - Вильнюс - на 10%.
Однако настоящей неожиданностью для компании стал интерес к поездкам в Клайпеду.
"В прошлом году мы открыли этот маршрут в качестве эксперимента, а в этом году по сравнению с прошлым годом рост составил 38%. Хорошо видно, что люди, приезжающие в Ригу, используют такие рейсы для более коротких путешествий - в Лиепаю, Клайпеду, где находятся два лучших пляжа Балтии", - рассказал Кибенс.
Что касается открытия новых международных маршрутов из Риги, представитель компании считает, что возможности для их расширения уже близки к пределу. Скорее речь может идти о новых комбинациях маршрутов и более удобном времени отправления. "За 30 лет работы мы поняли, что любое расстояние, превышающее 300 километров, - это уже не автобусный маршрут. Особенно сегодня. Конечно, мы не знаем, что в следующем году произойдет с ценами на топливо и авиабилеты, но сейчас люди на более дальние расстояния предпочитают летать. Даже Клайпеда уже находится на границе того времени, которое человек готов провести в автобусе".
Балтия может стать "следующей Испанией"
По мнению Кибенса, транспортной и туристической отраслям пора перестать ориентироваться на показатели 2019 года, поскольку после пандемии существенно изменились привычки людей, а геополитическая ситуация повлияла на привлекательность стран Балтии для иностранных туристов.
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"Мы здесь живем и не воспринимаем ситуацию так остро, но если человек никогда здесь не был, он не чувствует себя комфортно. Такова реальность", - говорит Кибенс о влиянии войны в Украине на желание иностранных туристов посещать регион.
Кроме того, люди стали гораздо внимательнее относиться ко времени, которое проводят в дороге. Если раньше ради деловой встречи человек мог отправиться из Риги в Таллин, то теперь многие предпочитают организовать переговоры дистанционно.
Вместе с тем представитель Lux Express видит и новые возможности для развития туризма в регионе. В частности, изменение климата и чрезмерно жаркое лето на юге Европы могут сделать страны Балтии более привлекательными для отдыхающих.
"Сейчас мы можем затронуть тему, о которой многие говорят: мы можем стать "следующей Испанией" для летних путешествий, поскольку лето на юге Европы становится невыносимым. Мы можем стать следующим привлекательным направлением для летнего отдыха", - считает Кибенс.
Он также убежден, что после окончания войны в Украине регион может пережить заметный подъем, однако возвращения к прежней реальности ожидать не стоит. "Мы можем либо предаваться воспоминаниям о прошлом, либо смотреть на возможности будущего. Неправильно постоянно воспринимать 2019 год как точку отсчета, поскольку эта реальность уже не вернется, а дальнейший рост будут определять новые обстоятельства".
Сколько жителей Латвии продолжают ездить в Россию?
Lux Express по-прежнему предлагает возможность добраться до Санкт-Петербурга через Эстонию при участии партнерских компаний. Однако, по словам Кибенса, спрос на такие поездки среди жителей Латвии крайне невелик.
"Людей из Латвии там очень мало. Речь идет о 100-200 человек в месяц, что является сравнительно незначительным количеством", - рассказал представитель компании.
По его словам, основными пассажирами автобусов, следующих в Нарву, являются люди, путешествующие из Риги в Тарту, а также жители Эстонии, пользующиеся внутренним маршрутом между Валгой и Нарвой.
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"Мы в компании приняли тот факт, что маршрут в Санкт-Петербург закончился, и я даже не знаю, печалится ли кто-нибудь по этому поводу", - отметил Кибенс.
Он также положительно оценил решение Латвии запретить регулярные пассажирские перевозки в Россию и Беларусь, выразив мнение, что аналогичным образом следовало бы поступить всем странам Балтии.
Подорожают ли автобусные билеты?
Несмотря на существенный рост цен на топливо и увеличение расходов на оплату труда, Lux Express до сих пор не повышал стоимость билетов.
Вместо этого компания сосредоточилась на привлечении дополнительных пассажиров и повышении эффективности своей работы. По мнению Кибенса, высокие цены на топливо могут даже способствовать популяризации общественного транспорта, поскольку поездки на личных автомобилях становятся менее выгодными.
Например, по его оценке, путешествие из Риги в Лиепаю на автобусе занимает примерно столько же времени, сколько поездка на автомобиле, но обходится как минимум вдвое дешевле.
Однако гарантировать, что цены на автобусные билеты останутся неизменными, представитель компании не берется.
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"Никто из нас не знает, что произойдет дальше. Если цены на топливо продолжат расти, наступит момент, когда у нас не останется другого выбора, кроме повышения стоимости билетов. Но до сих пор наш подход был правильным", - пояснил Кибенс.
Какие автобусные маршруты в Латвии могут обходиться без государственных денег?
По мнению представителя Lux Express, в Латвии существует как минимум шесть-семь автобусных маршрутов, которые способны работать на коммерческих принципах без государственных дотаций.
В качестве наиболее очевидного примера он приводит направление Рига - Лиепая. По оценке самой компании, ее услугами уже пользуются около 90% людей, путешествующих между двумя городами. При этом государство дополнительно финансирует восемь рейсов в каждом направлении, на что, по словам Кибенса, ежегодно расходуется 1,6 млн евро.
На замечание о том, что коммерческие автобусы не останавливаются на небольших остановках, которыми пользуются жители сельской местности, Кибенс ответил, что компания готова обслуживать и их, если государство полностью переведет маршрут на коммерческие принципы.
"Мы готовы обеспечить определенное количество рейсов в день, которые будут обслуживать все остановки. Проблема вовсе не в том, что мы не хотим останавливаться на каждой остановке. Мы можем это делать и будем рады обслуживать еще больше людей".
Среди других перспективных направлений Кибенс назвал Вентспилс, Валмиеру и Бауску.
Особенно нелогичной он считает ситуацию, когда государство одновременно финансирует автобусные и железнодорожные перевозки на одном направлении, причем время отправления транспорта иногда совпадает.
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"Это означает, что государство платит деньги за то, чтобы два дотируемых им вида транспорта боролись друг с другом, а в итоге пассажиров нет ни у одного, ни у другого", - говорит представитель Lux Express.
"Деньги или мы не поедем!"
Ситуацию с финансированием общественного транспорта в Латвии Кибенс характеризует как драматическую. По приведенным им данным, с 2019 года количество пассажиров сократилось на 30%, тогда как расходы выросли примерно на столько же.
При этом оценки необходимого дополнительного финансирования продолжают увеличиваться. Если летом речь шла о 15 млн евро, то в сентябре - уже о 19 млн евро, а теперь, согласно докладу Министерства сообщения, общий дефицит финансирования на 2027 год относительно базового бюджета составляет 22,35 млн евро.
По мнению Кибенса, прежде чем увеличивать государственные дотации и повышать стоимость билетов, Министерству сообщения следовало бы предложить решения, которые позволили бы сделать маршрутную сеть более эффективной.
Критически он оценивает и позицию других перевозчиков, требующих пересмотра условий заключенных с государством договоров.
"Сейчас перевозчики поставили правительство в очень сложное положение, заявив: деньги или мы не поедем! И требуют изменить условия договоров", - отметил Кибенс.
По его мнению, одной из главных проблем являются долгосрочные договоры, из-за которых государству приходится оплачивать услуги, не всегда соответствующие реальным потребностям пассажиров. "Сейчас мы покупаем не услуги мобильности, которые подходили бы людям, а фиксированное количество километров. Это необходимо менять. В Латвии и так каждый житель ежегодно платит из своих налогов около 100 евро за содержание общественного транспорта".
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Lux Express судится с государством из-за льготных пассажиров
При этом у самой компании Lux Express также возник финансовый спор с государством. Он касается компенсаций за перевозку пассажиров, имеющих право на установленные государством льготы.
По словам Кибенса, компания длительное время пыталась решить вопрос путем переговоров, однако в итоге была вынуждена обратиться в суд.
"Мы полностью поддерживаем необходимость оказания помощи определенным группам общества, однако недопустима ситуация, когда льготы предоставило государство, а оплачивать их в конечном счете должен перевозчик из собственных средств", - подчеркнул он.
По данным компании, ее расходы на перевозку льготных пассажиров за период до конца 2025 года приблизились к одному миллиону евро, однако в мае Министерство сообщения выплатило лишь немногим более 500 тысяч евро. По словам Кибенса, к концу октября сумма невыплаченных компенсаций вновь составляла чуть более полумиллиона евро. В настоящее время компания ожидает судебного заседания.