Что касается открытия новых международных маршрутов из Риги, представитель компании считает, что возможности для их расширения уже близки к пределу. Скорее речь может идти о новых комбинациях маршрутов и более удобном времени отправления. "За 30 лет работы мы поняли, что любое расстояние, превышающее 300 километров, - это уже не автобусный маршрут. Особенно сегодня. Конечно, мы не знаем, что в следующем году произойдет с ценами на топливо и авиабилеты, но сейчас люди на более дальние расстояния предпочитают летать. Даже Клайпеда уже находится на границе того времени, которое человек готов провести в автобусе".