"Одной ссылки на госбезопасность недостаточно": глава Конституционного суда - о русском языке и правах жителей Латвии
Вопросы использования русского языка, ограничения прав граждан России, политическое давление на суды и даже выдуманные искусственным интеллектом судебные решения - с такими вызовами все чаще сталкивается судебная система. В интервью агентству LETA председатель Конституционного суда Латвии Ирена Куцина рассказала, где проходит граница между интересами государства и правами человека, а также какие важные дела предстоит рассмотреть суду в 2027 году.
Государственная безопасность не может оправдывать любые ограничения
По словам Куцины, за последние четыре года в работе Конституционного суда все заметнее влияние геополитической ситуации. Особенно отчетливо это проявляется в двух категориях дел - связанных с использованием русского языка в Латвии и ограничением прав граждан России по соображениям безопасности.
Однако, подчеркивает председатель суда, даже в нынешних геополитических условиях государство должно аргументировать необходимость введения каждого конкретного ограничения.
"Главный посыл суда заключается в том, что соображения безопасности сами по себе не могут быть универсальным оправданием. Они чрезвычайно важны, однако в каждом случае необходимо оценивать, является ли установленное по соображениям безопасности ограничение соразмерным", - заявила Куцина.
Например, если законодатель ограничивает гарантированное Конституцией право человека заниматься предпринимательской деятельностью, он должен объяснить, почему это необходимо.
"Одной лишь общей ссылки на государственную безопасность недостаточно. Необходимо объяснить, почему эти соображения относятся именно к конкретному виду предпринимательской деятельности и почему права человека следует ограничить или даже полностью лишить его этих прав".
В 2027 году суд рассмотрит дело о повышенном НДС на книги на русском языке
В первом полугодии 2027 года Конституционный суд планирует рассмотреть дело о применении пониженной ставки налога на добавленную стоимость (НДС) к книгам и периодическим изданиям.
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В суд обратились книжный магазин и издательница газеты, специализирующаяся на распространении книг и периодических изданий на русском языке. Суду предстоит оценить, соответствует ли Конституции регулирование, предусматривающее разные ставки налога в зависимости от языка издания.
Получено также заявление от частного лица.
"Заявитель считает, что из-за более высокой ставки НДС книги на русском языке становятся дороже и это лишает его как представителя национального меньшинства возможности реализовать право на развитие своего языка", - пояснила Куцина.
Кроме того, в следующем году суд рассмотрит дело о запрете приобретать недвижимость в Латвии юридическим лицам, в которых гражданам России или Беларуси прямо или косвенно принадлежат не менее 25% вложений или долей капитала либо конечными бенефициарами которых являются граждане этих стран.
Когда общественные СМИ могут использовать русский язык?
Одним из наиболее громких дел этого года Куцина называет вопрос о создании общественными СМИ контента на языках национальных меньшинств. В своем решении Конституционный суд подчеркнул институциональную самостоятельность и редакционную свободу общественных СМИ, которая распространяется и на выбор языка контента.
При этом из Конституции следует, что основным языком общественных СМИ должен быть государственный язык. Однако возможны исключения.
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"Могут возникать чрезвычайные ситуации, когда по соображениям безопасности информацию необходимо предоставлять и на русском языке. Суд указал, что это исключение. Само общественное СМИ оценивает, в каких случаях и в каком контексте соображения государственной безопасности оправдывают предоставление информации на русском языке", - пояснила председатель суда.
О решении Европейского суда по мигрантам на границе с Беларусью
Куцина также прокомментировала решение Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) от 24 ноября по делу о возвращении мигрантов в Беларусь. Несмотря на выявленные нарушения прав человека, председатель Конституционного суда считает решение в целом благоприятным для Латвии.
По ее словам, европейский суд впервые рассмотрел ситуацию, в которой мигранты используются как инструмент политического давления на другую страну с целью ее дестабилизации.
Вместе с тем суд определил исключения, касающиеся особо уязвимых лиц. В конкретном деле речь шла о маленьких детях и сопровождавших их ближайших родственниках, присутствие которых необходимо для защиты детей. В отношении этих людей суд установил нарушения.
"Несмотря на выявленные нарушения в отношении детей и сопровождавших их членов семьи, решение можно считать значительным успехом для Латвии - наша политика и практика защиты государственной границы от инструментализированной миграции в принципе признаны допустимыми", - так Куцина оценила решение ЕСПЧ.
"Судья не должен быть популярным или собирать клики"
Говоря о попытках политиков влиять на работу конституционных судов, Куцина признала, что отдельные тревожные и неоднозначные эпизоды можно наблюдать и в Латвии.
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Особенно опасными она считает попытки изменить полномочия судов, порядок назначения и отстранения судей, а также целенаправленные атаки на репутацию судебной системы посредством пропаганды, дезинформации и нападок в социальных сетях.
"Быстрые клики, быстрые мнения и популистские лозунги - очень опасное явление как в Европе, так и за ее пределами", - отметила Куцина.
По ее мнению, в подобных обстоятельствах судьям особенно важно сохранять объективность и внутреннюю независимость, не поддаваясь общественному давлению. "Судья не должен быть популярным или собирать клики, он не должен по собственной инициативе вмешиваться в общественные конфликты или способствовать им. Мы, судьи, принесли присягу работать объективно и независимо. Независимо от того, что происходит в социальных сетях и обществе, наша главная задача - вершить правосудие в соответствии с Конституцией".
Искусственный интеллект придумывает несуществующие судебные решения
Еще одной проблемой, с которой все чаще сталкиваются европейские суды, становится недобросовестное использование искусственного интеллекта в юридической практике.
Куцина подчеркнула, что использование таких технологий не запрещено и при ответственном подходе они способны значительно облегчить работу юристов. Однако уже появились случаи, когда адвокаты ссылаются в документах на несуществующую судебную практику.
"Искусственный интеллект генерирует несуществующую судебную практику, на которую адвокаты ссылаются в процессуальных документах, обосновывая свои юридические аргументы. Суды, в свою очередь, должны проявлять особую бдительность", - рассказала председатель Конституционного суда.
Кроме того, искусственный интеллект позволяет за короткое время создавать большое количество объемных и юридически необоснованных заявлений, чрезмерно нагружая судебную систему.
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В Конституционном суде пока не сталкиваются с этой проблемой в значительных масштабах, однако уже рассматривают возможность введения механизма, который позволил бы коллегии судей единогласным мотивированным решением оставлять подобные документы без рассмотрения.
Почему только каждое десятое заявление приводит к возбуждению дела?
За 25 лет с момента введения в Латвии возможности подачи конституционной жалобы суд рассмотрел 337 дел, возбужденных на основании таких обращений. В 140 делах, или 42% случаев, как минимум одна оспариваемая норма была признана не соответствующей Конституции.
В качестве примера того, как обращение отдельного человека может повлиять на жизнь всего общества, Куцина привела дело о сокращении пенсий. Тогда суд признал установленное законом уменьшение пенсий неконституционным, а удержанные средства пришлось вернуть пенсионерам.
"Финансовые трудности не освобождают законодателя от обязанности защищать человеческое достоинство, соблюдать принцип правового доверия и обеспечивать справедливый баланс", - подчеркнула она.
Вместе с тем дела возбуждаются лишь примерно по 10% всех поступающих в суд заявлений. Среди наиболее распространенных причин отказа - недостаточное юридическое обоснование, неспособность заявителя объяснить, каким образом конкретная норма нарушает именно его основные права, а также пропуск шестимесячного срока подачи жалобы.
Жители могут получить бесплатную помощь адвоката
Куцина также напомнила, что с 1 июня 2026 года в Латвии упрощен порядок получения государственной юридической помощи для обращения в Конституционный суд.
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Социально уязвимым жителям, имеющим право на такую помощь, больше не нужно сначала самостоятельно составлять конституционную жалобу и получать отказ в возбуждении дела. Теперь заявление можно сразу подать в Судебную администрацию. Если помощь будет предоставлена, присяжный адвокат оценит основания для обращения в Конституционный суд, проконсультирует человека и при необходимости подготовит жалобу. В случае возбуждения дела юридическая помощь будет включать и представительство интересов заявителя в суде.