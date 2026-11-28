По ее мнению, в подобных обстоятельствах судьям особенно важно сохранять объективность и внутреннюю независимость, не поддаваясь общественному давлению. "Судья не должен быть популярным или собирать клики, он не должен по собственной инициативе вмешиваться в общественные конфликты или способствовать им. Мы, судьи, принесли присягу работать объективно и независимо. Независимо от того, что происходит в социальных сетях и обществе, наша главная задача - вершить правосудие в соответствии с Конституцией".