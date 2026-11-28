Людей все меньше, а работать кому-то надо: экономист рассказал о будущем рынка труда в Латвии
До 2030 года Латвия намерена привлечь на рынок труда 26 тысяч новых работников. Экономист банка SEB Дайнис Гашпуйтис считает, что на фоне сокращения рождаемости и старения населения стране необходимо пересмотреть подход к занятости и обратить внимание на трудовой потенциал тех жителей, которые сегодня недостаточно вовлечены в рынок труда.
По мнению Гашпуйтиса, объявленные премьер-министром Латвии Андрисом Кулбергсом изменения на рынке труда необходимы для развития экономики страны. Однако главная сложность заключается в поиске практических решений, которые позволят реализовать эту инициативу.
Демографическая ситуация оставляет мало вариантов
Как отмечает экономист, в нынешней демографической ситуации у Латвии не так много альтернатив. Рождаемость снижается уже длительное время: в прошлом году в стране родилось менее 12 тысяч детей, что почти вдвое меньше, чем десять лет назад.
Одновременно растет численность и доля пожилых людей в латвийском обществе. Согласно прогнозам демографов, эта тенденция будет усиливаться. По словам Гашпуйтиса, оба процесса приводят к сокращению числа экономически активных жителей и могут сдерживать развитие экономики.
Экономист обращает внимание на то, что даже в случае повышения рождаемости в обозримом будущем проблема нехватки работников сохранится, поскольку новорожденные выйдут на рынок труда лишь через два десятилетия. Именно поэтому, по его мнению, необходимы решения, способные дать результат уже сейчас.
Пожилые люди могут стать важным резервом рынка труда
Гашпуйтис считает, что необходимо устранять препятствия, мешающие людям выходить на рынок труда и оставаться на нем. В частности, следует пересмотреть ограничения, которые мешают работать тем, кто хочет и способен это делать, включая пожилых людей и другие группы населения, трудовой потенциал которых сегодня используется недостаточно.
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Говоря о занятости пожилых людей, экономист особо выделяет необходимость своевременной медицинской помощи, профилактики заболеваний и изменения отношения самих жителей к своему здоровью.
Он напоминает, что, по данным Eurostat за 2023 год, мужчины в Латвии в среднем живут без существенных ограничений по состоянию здоровья лишь около 51-52 лет. Это один из самых низких показателей в Европейском союзе. Общая ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет около 71 года - почти на десять лет меньше, чем у женщин.
Учиться придется на протяжении всей трудовой жизни
Еще одним серьезным вызовом Гашпуйтис называет соответствие знаний и навыков работников старшего возраста современным требованиям рынка труда.
По его словам, более продолжительная трудовая жизнь предполагает готовность учиться и меняться на протяжении всей профессиональной карьеры. Экономика развивается, профессии трансформируются, появляются новые технологии, а вместе с ними меняются и требования к работникам.
При этом экономист подчеркивает, что решить эту проблему исключительно силами работодателей невозможно. Государство могло бы содействовать профессиональной переподготовке сотрудников и организации обучения, а предприятиям придется больше инвестировать в адаптацию и развитие персонала.
Работодателям тоже придется меняться
Гашпуйтис отмечает, что меняется и характер отношений между работодателями и работниками. Молодое поколение приходит на рынок труда с другими представлениями об организации работы, трудовых отношениях и балансе между профессиональной и личной жизнью. Одновременно профессиональную среду меняют новые технологии.
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По мнению экономиста, работодатели не могут рассчитывать на то, что сотрудники просто примут существующие условия. Адаптироваться придется обеим сторонам, а задача законодателей, как считает Гашпуйтис, заключается в создании современной правовой основы трудовых отношений, которая не будет создавать дополнительных препятствий для занятости.
Нехватка работников - проблема не только бизнеса
Экономист SEB убежден, что каждого человека, который хочет и способен работать, необходимо стремиться удерживать на рынке труда как можно дольше. По его оценке, это не решит демографическую проблему полностью, однако позволит смягчить сокращение числа работников в ближайшие годы и уменьшить негативное влияние этого процесса на экономику.
Гашпуйтис призывает к более широкой дискуссии между правительством, обществом и предпринимателями. Он подчеркивает, что нехватка рабочей силы - это не проблема исключительно бизнеса, государства или самих работников, а вызов, затрагивающий практически все важнейшие сферы жизни страны.
По словам экономиста, старение населения, миграция и трансформация рынка труда характерны не только для Латвии - с этими процессами сталкивается вся Европа. Игнорирование происходящего не позволит остановить эти тенденции, а лишь приведет к тому, что они будут развиваться все более бесконтрольно.
Задача Латвии, считает Гашпуйтис, заключается в том, чтобы управлять этими процессами в интересах экономики страны и ее жителей.