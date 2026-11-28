Он напоминает, что, по данным Eurostat за 2023 год, мужчины в Латвии в среднем живут без существенных ограничений по состоянию здоровья лишь около 51-52 лет. Это один из самых низких показателей в Европейском союзе. Общая ожидаемая продолжительность жизни мужчин составляет около 71 года - почти на десять лет меньше, чем у женщин.