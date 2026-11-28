"Ему всего пять лет!" Мать недовольна отношением компании Ryanair к ней и сыну при перелете в Ригу
Пятилетнего мальчика посадили через проход от мамы во время перелета Ryanair из Малаги в Ригу. Женщина утверждает, что ей обещали бесплатное место рядом с ребенком, но в соцсетях многие обвинили ее саму.
Жительница Латвии рассказала в Threads о неприятной ситуации, которая произошла в ноябре во время перелета из Малаги в Ригу. По ее словам, Ryanair автоматически назначила ей и пятилетнему сыну места 6C и 6D. Они находились в одном ряду, но по разные стороны прохода. "Это был всего второй полет в жизни моего сына. Ему пять лет! Конечно, он хочет, чтобы мама сидела рядом, а не по другую сторону прохода", - написала женщина.
Она обратилась к бортпроводникам с просьбой помочь пересадить их вместе, однако, по ее словам, экипаж ответил, что все в порядке, поскольку мать и ребенок сидят в одном ряду. Если пассажирка хочет что-то изменить, ей предложили решить вопрос самостоятельно.
В итоге женщина договорилась с другим пассажиром, который согласился поменяться местами. Она поблагодарила его за понимание, но при этом выразила недовольство отношением авиакомпании.
"Я понимаю, что Ryanair - бюджетная авиакомпания. Но с каких пор низкая цена билета означает также низкий уровень отношения к пассажирам и человечности?" - задалась вопросом автор публикации.
Женщина утверждает, что ей обещали бесплатное место рядом с ребенком
В комментариях пассажирка несколько раз подчеркнула: она не отказывалась платить за места рядом. По ее словам, она собиралась их купить, но при бронировании и регистрации увидела информацию о том, что детям до 12 лет место рядом с одним из родителей предоставляется автоматически и бесплатно.
"Я руководствовалась правилами, которые указаны на официальном сайте и при бронировании, а не тем, что мне самой как маме пришло в голову. Я хотела купить места, но там было написано, что этого не нужно делать, поскольку ребенок до 12 лет автоматически будет сидеть рядом", - пояснила женщина.
Она также рассказала, что уже после регистрации пыталась изменить места и доплатить, но ей снова сказали, что в этом нет необходимости: ребенок до 12 лет в любом случае будет сидеть рядом с родителем.
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Однако другие пользователи Threads не согласились с тем, что в этой ситуации авиакомпания обязательно должна была посадить мать и ребенка непосредственно рядом.
"Нужно было заплатить за места"
Часть комментаторов считает, что если пассажиры хотят гарантированно сидеть вместе, им следует заранее выбирать и оплачивать места. "Я всегда покупаю места, чтобы мы все сидели вместе и ребенок мог сидеть у окна", - поделилась одна из пользовательниц.
Другая участница обсуждения спросила, почему пассажир, заплативший за свое место, должен уступать его человеку, который не заплатил за выбор места. Еще одна посоветовала матери в следующий раз доплатить или выбрать другую авиакомпанию.
Некоторые комментаторы отнеслись к претензии резко. "Классика: платить не хочу, виноваты другие", - написал один из пользователей. Другой заметил, что пять лет - уже не младенческий возраст и вопрос можно было решить простой договоренностью с соседями.
Были и те, кто посчитал жалобу преувеличенной: ведь мать и ребенок все-таки находились в одном ряду, а проход между ними не должен был стать непреодолимой проблемой.
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Другие пассажиры рассказали похожие истории
В обсуждении появились и пользователи, которые столкнулись с аналогичными ситуациями. Одна женщина рассказала, что во время пятичасового перелета ее ребенка посадили на несколько рядов дальше от родителей. К счастью, удалось договориться с другим пассажиром и поменяться местами.
Другая пользовательница вспомнила перелет из Барселоны с младенцем и четырехлетним ребенком. По ее словам, авиакомпания airBaltic распределила членов семьи по разным местам. Поскольку поездка была приобретена через туроператора Novatours, самостоятельно зарегистрироваться и купить места пассажиры не могли. В итоге сотрудница аэропорта помогла решить проблему, а два работавших в авиакомпании пассажира уступили семье свои места рядом.
В то же время некоторые участники дискуссии отметили, что у других авиакомпаний подобных проблем у них не возникало. Например, одна женщина рассказала, что Norwegian регулярно сажает ее семью вместе даже без предварительной покупки мест. В другом случае сотрудники авиакомпании сами изменили распределение мест у выхода на посадку, чтобы семья из семи человек могла лететь рядом.
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