Жительница Латвии рассказала в Threads о неприятной ситуации, которая произошла в ноябре во время перелета из Малаги в Ригу. По ее словам, Ryanair автоматически назначила ей и пятилетнему сыну места 6C и 6D. Они находились в одном ряду, но по разные стороны прохода. "Это был всего второй полет в жизни моего сына. Ему пять лет! Конечно, он хочет, чтобы мама сидела рядом, а не по другую сторону прохода", - написала женщина.