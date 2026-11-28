С самого начала работ строители оградили раскопанный участок знаками, указывающими водителям на необходимость объезжать препятствие с правой стороны. Кроме того, незадолго до ямы над дорогой на контактной сети установлен еще один знак, запрещающий дальнейшее движение по рельсам и предписывающий водителям перестроиться на мощеную часть дороги. Однако водитель не заметил ни одного из этих знаков.