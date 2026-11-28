Водитель Peugeot застрял на рельсах и на час остановил движение трамваев в Риге
В Риге на улице Латгалес недалеко от остановки Маза Кална автомобиль застрял на трамвайных путях. На участке, где произошел инцидент, уже несколько дней ведутся работы по обновлению трамвайных рельсов. Несмотря на установленные возле раскопанного участка предупреждающие знаки, водитель Peugeot либо не заметил их, либо проигнорировал, сообщает "Degpunktā".
Около половины седьмого вечера застрявший на рельсах Peugeot нарушил планы многих пассажиров общественного транспорта, которые направлялись из центра Риги в сторону Кенгарагса. За автомобилем образовалась очередь из трамваев протяженностью около 300 метров. За происходящим наблюдала жительница соседнего дома.
"Половина трамвая вышла на улицу. Не думаю, что пассажиры пытались ему помочь. Когда трамвай остановился, помощь уже прибыла. Здесь не было достаточно людей, чтобы вытолкнуть автомобиль вручную. Водитель вызвал спасателей", - рассказала женщина.
По этой улице курсируют трамваи 7-го и 14-го маршрутов, которые останавливаются на остановке примерно каждые десять минут. Застрявший на рельсах автомобиль задержал сразу несколько рейсов.
"Этот инцидент задержал движение трамваев примерно на час. На данном участке проводятся работы по обновлению трамвайных путей. Работы начались еще вчера и будут завершены сегодня", - сообщила представитель Rīgas satiksme Байба Барташевича-Фелдмане.
С самого начала работ строители оградили раскопанный участок знаками, указывающими водителям на необходимость объезжать препятствие с правой стороны. Кроме того, незадолго до ямы над дорогой на контактной сети установлен еще один знак, запрещающий дальнейшее движение по рельсам и предписывающий водителям перестроиться на мощеную часть дороги. Однако водитель не заметил ни одного из этих знаков.
"Я разговаривала с водителем. Он сказал, что ехал за трамваем и каким-то образом просто не заметил знак", - рассказала местная жительница.
Возможно, водитель был сосредоточен на предстоящем повороте налево, на улицу Маза Кална. Такой маневр разрешен, однако выполнять его с трамвайных путей нельзя.
Поскольку ни автомобиль, ни инфраструктура не получили повреждений, после того как машину вытащили из ямы, водитель смог продолжить путь.