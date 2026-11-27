В связи с причинением телесных повреждений, вероятнее всего, будет начато отдельное дело. Обоих водителей доставили в медицинские учреждения. Водителя BMW направили на экспертизу, а водителя Volkswagen - для оказания помощи в связи с полученными травмами. Примечательно, что водитель BMW не успокоился даже в машине скорой помощи. Мужчина продолжал вести себя настолько беспокойно, что медикам пришлось зафиксировать его на носилках ремнями.