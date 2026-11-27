В Риге 43-летний водитель BMW избил 77-летнего мужчину после небольшой аварии
Обычное ДТП в рижском микрорайоне Пурвциемс, которое можно было оформить с помощью согласованного извещения, закончилось избиением пожилого человека. По словам очевидцев, 43-летний водитель BMW набросился на 77-летнего мужчину после столкновения автомобилей. На место происшествия пришлось вызывать две бригады скорой помощи и три экипажа полиции, сообщает передача "Degpunktā".
На месте аварии столкнулись два автомобиля, однако повреждения оказались незначительными. Несмотря на это, асфальт был покрыт каплями крови. Причем большая часть крови появилась не в результате самого ДТП, а спустя несколько минут после столкновения, когда водитель BMW решил выяснить отношения с другим участником аварии.
Дочь водителя Volkswagen рассказала, что мужчина, предположительно находившийся в состоянии опьянения, вышел из машины и избил ее пожилого отца.
"Водитель, который был не в трезвом состоянии, вышел из машины и избил пожилого человека. Пенсионер сказал, что другой водитель неправ. 43-летний мужчина избил 77-летнего. Получается, распустил руки. После этого прибежала женщина и заявила, что за рулем была она", - рассказала дочь пострадавшего.
По ее словам, свидетелем случившегося стала жена пожилого водителя, которая находилась вместе с ним в автомобиле и впоследствии давала показания полиции.
Шум привлек внимание и местных жителей. Одна из женщин, живущая неподалеку, услышала, что возле дома произошла авария. Она заметила, как люди из обеих машин активно жестикулировали, пытаясь что-то друг другу доказать.
"Я видела, как та женщина, которая, кажется, была из Volkswagen, что-то вытирала у него с лица", - рассказала очевидица.
Государственная полиция подтвердила слова дочери водителя Volkswagen о том, что за рулем BMW находился мужчина, а не женщина, которая впоследствии пыталась взять ответственность на себя. "На месте происшествия у полицейских возникли подозрения, что предполагаемый виновник аварии, водитель BMW, находится под воздействием одурманивающих веществ, поэтому он был задержан. В связи с произошедшим начат уголовный процесс, выясняются обстоятельства аварии", - сообщила представитель Государственной полиции Элина Приедите.
В связи с причинением телесных повреждений, вероятнее всего, будет начато отдельное дело. Обоих водителей доставили в медицинские учреждения. Водителя BMW направили на экспертизу, а водителя Volkswagen - для оказания помощи в связи с полученными травмами. Примечательно, что водитель BMW не успокоился даже в машине скорой помощи. Мужчина продолжал вести себя настолько беспокойно, что медикам пришлось зафиксировать его на носилках ремнями.
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В ходе расследования также предстоит выяснить, грозит ли наказание женщине, которая пыталась взять на себя ответственность за управление BMW и тем самым могла ввести сотрудников полиции в заблуждение.
Оба автомобиля после столкновения оставались на ходу. Для устранения повреждений владельцам придется обратиться в автосервис, однако серьезного ремонта машины не требуют. Если бы водитель BMW не проявил агрессию, участники аварии, вероятно, смогли бы ограничиться оформлением согласованного извещения о ДТП.