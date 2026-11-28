Что касается цен, то они были, как сказали бы сегодня, вполне демократичными. Настойку опия в 1923 году можно было купить в аптеке без рецепта. Десять граммов стоили 80 рублей. По словам наркоманов, при экономном употреблении этого количества хватало на неделю. Кокаин тоже продавался в аптеках, но только по рецепту, и стоил дороже - 120 рублей за грамм. На черном рынке он обходился даже дешевле, а оптовые цены колебались от 60 до 120 тысяч рублей за килограмм. Если учесть, что в Германии килограмм стоил 25-30 тысяч рублей, бизнес получался весьма прибыльным.