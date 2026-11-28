Латвия - кокаиновая столица мира? Вы знали, что 100 лет назад наша страна импортировала тонны наркотика
Сегодня в это трудно поверить, но сто лет назад Латвия занимала первое место в мире по импорту кокаина на душу населения. Только за один 1923 год в страну ввезли 875 килограммов наркотика. Его не только нюхали сами, но и тоннами переправляли в Советскую Россию, продавали в подпольных клубах и даже перевозили в дипломатических чемоданах.
Увидев такой заголовок, многие удивятся: какая еще кокаиновая столица? Чепуха! Однако сто лет назад Латвия действительно занимала первое место в мире по импорту кокаина в расчете на душу населения. Кокаин был известен в наших краях уже в самом начале XX века, когда его использовали в медицинских целях. Однако вскоре предприимчивые люди поняли, что кокаин способен открыть перед каждым совершенно новые горизонты. Так началось победное шествие кокаина и еще одного вещества, вызывающего зависимость, - морфия. Правда, продолжалось оно недолго, немногим более десяти лет, зато за это время наркотики нюхали и кололи без всяких ограничений.
Пути кокаина
Возможно, большая волна кокаина захлестнула бы Латвию еще раньше, если бы не началась Первая мировая война, которая значительно затруднила транзит наркотиков. Однако люди, измученные войной и смутными временами, совсем без наркотиков не остались. Свою роль сыграло и то, что в 1914 году российскому царю Николаю I пришло в голову объявить в стране сухой закон. Это, как и следовало ожидать, увеличило масштабы употребления различных суррогатов, а также морфия и кокаина.
Можно было бы предположить, что в период, когда страна лежит в руинах и порой не хватает самых элементарных продуктов питания, наркотики должны стать недоступным товаром. Однако в действительности все обстояло совсем не так. Когда в 1919 году большевики после своего недолгого, но крайне разрушительного правления покинули Ригу, в прессе появились сообщения о задержании двух женщин, у которых обнаружили 850 граммов кокаина. Обе выдавали себя за беженок, однако, судя по всему, занимались контрабандой наркотиков. Иными словами, наркотики находились в обороте, причем в довольно больших количествах.
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Месяцы непрерывной смены власти и смуты были идеальным временем для того, чтобы люди предавались самым разрушительным порокам. Во многих воспоминаниях о большевистском перевороте в России и последовавшей за ним гражданской войне упоминается, что революционные матросы и чекисты регулярно одурманивали себя кокаином и спиртом. Подобных свидетельств так много, что считать их все фантазиями недоброжелателей невозможно.
Когда защитники независимости Эстонии отражали атаки красных, газеты не раз писали, что среди нападавших много китайцев, которые идут в бой, основательно накачавшись кокаином.
Но откуда латыши, китайцы, русские и все остальные брали кокаин, если известно, что листья коки, из которых его получают, растут далеко за Атлантическим океаном?
Ответ можно найти в книге Нормана Олера "Полное опьянение: наркотики в Третьем рейхе", изданной также на латышском языке. Еще во второй половине XIX века морфий и кокаин стали широко использоваться в медицине, особенно в военно-полевой. Крупнейшим фармацевтическим центром Европы стала Германия, где стремительно развивалась химическая промышленность. Для ее работы требовалось сырье. Как пишет Олер, в 1920-е годы немецкие компании контролировали 80% мирового рынка кокаина, а главным транзитным портом этого наркотика был Гамбург, через который ежегодно проходили тонны вещества. Перу экспортировало в Германию весь свой необработанный кокаин - более 5000 тонн в год.
От Германии до Латвии было недалеко, поэтому неудивительно, что в нашу молодую страну поступало довольно много кокаина. Его совершенно легально продавали в аптеках. Правда, в 1920 году правительство постановило, что кокаин в чистом виде можно продавать только со специального разрешения Департамента здравоохранения, поскольку в основном он предназначался для добавления в различные настойки.
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Судя по всему, довольно много кокаина все же проходило мимо официальных каналов. В одном из обращений Латвийского общества Белого креста в 1921 году отмечалось: "Поистине ужас охватывает, когда наблюдаешь огромное количество алкоголиков, морфинистов, кокаинистов и людей, страдающих венерическими заболеваниями".
Наркотики для России
Обходить официальные каналы было где, поскольку в первой половине 1920-х годов Латвия импортировала значительно больше кокаина, чем требовалось для медицинских нужд населения страны. По оценкам, нам вполне хватило бы примерно 20 килограммов кокаина в год или даже меньше. Например, в 1924 году непосредственно в Латвии использовали менее десяти килограммов.
Однако ввозили намного, намного больше. В период с 1921 по 1924 год Латвия официально импортировала 1430 (!) килограммов кокаина. Рекорд был установлен в 1923 году - 875 килограммов. Таким образом, даже по самым скромным подсчетам, это было в десять раз больше необходимого стране количества.
Статистика свидетельствовала, что в расчете на 100 000 жителей Латвия занимала первое место в мире по импорту кокаина. Однако по уровню потребления мы находились лишь на 18-м месте - 400 граммов кокаина на 100 000 жителей. Иными словами, мы ввозили значительно больше кокаина, чем потребляли сами.
Куда же девались остальные центнеры кокаина? Ответ прост - их экспортировали дальше, преимущественно в Советскую Россию. С разрешения Департамента здравоохранения несколько десятков предпринимателей имели полное право ввозить кокаин в Латвию при условии, что затем вывезут его в Россию.
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Однако, судя по всему, часть предназначенного для экспорта кокаина все же оседала в Латвии. Например, некий Р. Аболиньш получил разрешение на ввоз 106 килограммов кокаина, однако в Россию отправили только половину этого количества. Вторую половину якобы вернули в Германию, но у представителей закона не было полной уверенности в том, что это действительно произошло.
Создается впечатление, что в те времена учет кокаина велся весьма небрежно. Нередко случалось, что экспортеры наркотика не могли предъявить никаких документов, подтверждающих, что они действительно отправили кокаин в Россию, а не продали его кому-то на месте.
Можно с достаточной уверенностью утверждать, что большая часть кокаина в Латвии не оставалась, поскольку местные кокаинисты при всем желании не смогли бы употребить такое количество. О том, какую значительную роль кокаин играл в экспортном балансе Латвии в восточном направлении, можно судить по реплике, опубликованной в 1921 году в издании Latvijas Tirgotājs: "Спирт, сахарин, кокаин и другие товары, на которых можно отлично заработать, - это еще не все, что мы должны поставлять России".
К легально экспортированному кокаину следует добавить и неизвестное количество незаконно ввезенного и вывезенного наркотика. Ведь то, что часть кокаина поступала в Россию из Латвии контрабандным путем, в 1920-е годы ни для кого не было секретом.
Кокаин в дипломатическом багаже
Удивительным образом кокаин через Латвию шел не только на восток. В 1924 году громкий скандал вызвало дело некоего Рудольфа Матисона. Он сдал на хранение в латвийское посольство в Париже два чемодана, на которых стояла печать нашего государственного консульства в Данциге. Иными словами, чемоданы фактически считались дипломатическим багажом.
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Возможно, никто не обратил бы на них внимания, если бы Матисон не предложил своему знакомому еще со времен армейской службы, кавалеру военного ордена Лачплесиса Отто Голдфельду-Зелтиньшу, немного заработать на торговле кокаином в Париже. Зелтиньш сообщил об этом предложении властям. Чемоданы вскрыли и обнаружили в них более 30 килограммов кокаина.
Разразился большой скандал: перевозить кокаин по дипломатическим каналам было большой наглостью даже по меркам тех далеких лет.
В ходе расследования Матисон признался, что сначала кокаин доставляли из Германии в Латвию, а затем отправляли в Париж, где его собирались продавать французам по 300-400 долларов за килограмм. При этом почетный консул в Данциге поставил на чемоданах свою печать за определенное вознаграждение. Однако чемоданы, по словам Матисона, принадлежали не ему, а некой Балтийско-российской компании, по поручению которой он работал курьером.
Какое наказание получили Матисон и его сообщник за контрабанду наркотиков? Только не смейтесь: у них конфисковали весь кокаин и вдобавок назначили штраф в размере 535 латов. Вот и все - никакого тюремного срока или конфискации имущества.
В торговле кокаином по дипломатическим каналам подозревали также сотрудников латвийского посольства в Москве. Троих из них уволили, однако никаких более серьезных наказаний они не понесли.
Следует сказать, что в целом закон в 1920-е годы был очень мягок к контрабандистам наркотиков и нелегальным торговцам. Если кого-то и ловили, то обычно все заканчивалось конфискацией запасов и небольшим денежным штрафом.
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Например, в 1921 году полиция обнаружила в одной лавке 31 бутылочку нелегального кокаина. Его стоимость оценили в 59 рублей. К сожалению, неизвестно, сколько кокаина и какой концентрации содержалось в каждой бутылочке. Однако сумма кажется довольно несерьезной, если учесть, что бутылка водки в то время стоила 130 рублей, а дневной заработок неквалифицированного рабочего составлял 93 рубля. Получается, что кокаин был даже дешевле водки.
Ах да, владельца лавки все же постигло суровое наказание: кокаин у него конфисковали, а вдобавок назначили штраф в размере 50% от стоимости наркотика, то есть 29 рублей.
Конфискуем и продаем с аукциона
Что происходило с конфискованным кокаином? Сегодня изъятые наркотики просто уничтожают, однако сто лет назад люди были практичнее и пытались продавать отобранный у контрабандистов кокаин на аукционах.
Объявления о торгах конфискованными наркотиками публиковались в газетах. Правда, это не означало, что любой желающий мог купить пару килограммов для личного употребления. Участвовать в аукционах разрешалось только фармацевтам, получившим разрешение Департамента здравоохранения.
Однако таких специалистов было сравнительно немного, а конфискованного кокаина - чертовски много. Поэтому вскоре Департаменту здравоохранения пришлось изменить правила и разрешить участвовать в торгах также тем, кто мог гарантировать, что продаст кокаин за границей, а не в самой Латвии. Но даже после этого реализовать все конфискованные запасы не удалось, поэтому часть наркотика пришлось уничтожить.
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Что касается цен, то они были, как сказали бы сегодня, вполне демократичными. Настойку опия в 1923 году можно было купить в аптеке без рецепта. Десять граммов стоили 80 рублей. По словам наркоманов, при экономном употреблении этого количества хватало на неделю. Кокаин тоже продавался в аптеках, но только по рецепту, и стоил дороже - 120 рублей за грамм. На черном рынке он обходился даже дешевле, а оптовые цены колебались от 60 до 120 тысяч рублей за килограмм. Если учесть, что в Германии килограмм стоил 25-30 тысяч рублей, бизнес получался весьма прибыльным.
При пересчете на латы цены были примерно такими: килограмм кокаина в Риге стоил 1200-1400 латов, тогда как в Германии цена была как минимум вдвое ниже.
Притоны кокаинистов
О масштабах торговли кокаином в Риге можно только догадываться. В сельской местности люди были более консервативны и предпочитали привычный алкоголь, обходясь без экзотических способов опьянения из-за океана.
Пресса того времени описывала кокаиновую эпидемию как всеобщее бедствие. Однако нельзя исключать, что масштабы проблемы преувеличивались. В большинстве публикаций о притонах кокаинистов не хватало конкретики: обычно сообщалось лишь о том, что где-то существуют подпольные клубы, в которых десятки людей предаются употреблению кокаина.
Так, в 1926 году газета Jaunākās Ziņas писала о некоем тайном клубе, куда принимали только после принесения клятвы. За ее нарушение якобы грозила смерть. Участников наркотических оргий домой развозил специальный автомобиль.
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В городе поговаривали, что кокаин можно купить в районе Верманского сада, где находился так называемый переулок кокаинистов, возле железнодорожного вокзала и на Бастионной горке. В 1930-е годы нелегальные торговцы переместились в район ипподрома, неподалеку от улицы Спорта.
Изредка сообщения о кокаинистах появлялись и в провинциальных газетах. Однако довольно трудно всерьез воспринимать, например, такую заметку издания Madonas Aizkulises: "В Мадоне тоже есть свои кокаинисты и карточные игроки. Первые губят себя кокаином, вторые оперируют крупными суммами. Среди наиболее известных кокаинистов - некие господа К. и Э. Они постоянно любят принять немного белого порошка, после чего бродят вокруг, словно одурманенные мухи, или падают где-нибудь у края двора. Господин Э. почти сумасшедший".
Впрочем, время от времени в криминальной хронике появлялись и сообщения о задержании торговцев кокаином и ликвидации подпольных мест сбора наркоманов.
Так, в 1924 году в одном из домов на улице Гану полиция обнаружила нелегальную точку торговли кокаином и задержала 15 ее клиентов. Среди них были как мужчины, так и женщины, проститутки и представители состоятельных кругов общества.
Примерно в то же время был закрыт и клуб кокаинистов на улице Курманова. Газета Jaunā Balss писала, что в нем состояли около 200 человек, которые "разделились на несколько групп и нюхали кокаин в определенные дни и часы, отдельными компаниями".
Некоторых торговцев кокаином задерживали даже неоднократно. Например, уличенная в продаже наркотиков Люция Егер (Jaunākās Ziņas называла ее "одной из самых опасных разрушительниц не только здоровья, но и нравственности в Риге") сначала держала точку по продаже кокаина в центре Риги. Когда внимание полиции стало слишком обременительным, она перебралась в один из домов на улице Кегелю. Однако и там вскоре появились полицейские. Они застали за употреблением кокаина целую компанию людей, среди которых оказались двое участников танцевальной труппы оперного театра.
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В 1930-е годы, когда вступили в силу более строгие наказания, а импорт кокаина резко сократился, уменьшилось и число задержанных кокаинистов и торговцев наркотиками.
Историк Инета Липша пишет, что, например, в первой половине 1935 года административные наказания получили 25 потребителей и торговцев наркотическими веществами. Таким образом, массовым явлением употребление кокаина к тому времени, вероятно, уже назвать было нельзя.
Конец вечеринки
В 1924 году парламент и правительство поняли, что ситуация с борьбой против наркотиков в Латвии крайне неблагополучная, и начали принимать меры, чтобы ее исправить.
Отчасти это произошло под влиянием внешних обстоятельств. Латвия подписала Гаагскую конвенцию об ограничении распространения наркотиков, однако ее ратификация в Сейме затянулась почти на год. Из-за этой задержки в глазах мирового сообщества латыши начали выглядеть этакими провинциальными наркобаронами.
Впрочем, в оправдание Латвии можно отметить, что еще менее расторопной в ограничении распространения наркотиков была Германия - главная страна-производитель. Она также подписала конвенцию, которая обязывала ее строго контролировать вывоз кокаина и других одурманивающих веществ из страны, однако на практике это требование выполнялось далеко не всегда.
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Сейм начал с введения строгих ограничений на ввоз наркотических веществ. Отныне импортировать их можно было только по специальному разрешению с обязательным указанием целей использования. Кроме того, ужесточили наказания за нелегальную торговлю кокаином. Теперь за это грозило до шести месяцев тюремного заключения и/или штраф до 1000 латов.
За прежнее бездействие в борьбе с распространением наркотиков серьезной критике подвергся Департамент здравоохранения, отвечавший за эту сферу. Его руководитель, доктор Кривицкий, пытался оправдаться, заявляя, что ведомству не хватает сотрудников для эффективного контроля. Часть вины за распространение кокаина Кривицкий попытался возложить на прессу, которая, по его мнению, слишком много писала об этой теме и тем самым подталкивала людей попробовать наркотическое опьянение.
Резкое сокращение легального импорта кокаина закономерно привело к уменьшению его распространения в Латвии.
Чтобы еще больше осложнить жизнь кокаинистам, в 1933 году был принят закон, позволявший наказывать людей, появлявшихся в общественных местах под воздействием наркотиков. Им грозил штраф до 100 латов или арест сроком до одного месяца.
Свою роль сыграло и то, что в 1928 году Советская Россия положила конец новой экономической политике (НЭП), которая фактически представляла собой заигрывание с восстановлением элементов капитализма. Вместе с ней прекратились свободная торговля и ввоз товаров из-за границы.
К концу 1930-х годов сообщения о задержании торговцев кокаином стали редкостью. Зато появился новый жанр публикаций - рассказы о перевоспитании кокаинистов. Для этого тех потребителей и торговцев наркотиками, которым суд назначал арест, отправляли в Валмиерский исправительно-трудовой дом. В начале 1938 года там находились 225 заключенных, несколько десятков из которых оказались в учреждении из-за наркотиков.