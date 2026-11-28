В Сигулде уже открывается лыжный сезон: когда заработают остальные трассы Латвии
Зима наконец добралась до Латвии! В Сигулде лыжный сезон стартует уже в это воскресенье, а на других горнолыжных склонах страны включают снежные пушки. Если прогнозы синоптиков оправдаются, кататься на них можно будет уже в начале декабря.
В Сигулде в воскресенье, 29 ноября, официально стартует лыжный сезон. Первым посетителей примет лыжный центр Fischer, где для катания подготовят 200-метровую кольцевую трассу на стадионе. В день открытия центр будет работать с 10:00 до 20:00. В дальнейшем посетителей будут принимать с 12:00 до 21:00.
Производство искусственного снега в центре Fischer началось 26 ноября, когда установились подходящие погодные условия. Если морозы сохранятся, трассу будут постепенно расширять, увеличивая доступную для катания дистанцию.
Снежные пушки заработали и на склоне Siguldas Pilsētas trase в Сигулде. Там также готовят трассу к началу горнолыжного сезона.
Тем временем другие горнолыжные центры Видземе и окрестностей Риги рассчитывают начать производство искусственного снега в ближайшие дни. Если прогнозы о ночных заморозках оправдаются, первые склоны могут открыться уже на следующей неделе.
В горнолыжном центре Briežkalns также начали производство снега вечером в четверг. Согласно прогнозам, в ближайшие ночи температура может опуститься до -8 градусов, что позволит подготовить трассы. Если морозы сохранятся, первые спуски откроют на следующей неделе. Вначале посетителям предложат учебный склон и центральную трассу. К зимнему сезону здесь готовились всю осень. В частности, оборудовали три новые трассы, среди которых 600-метровая, установили дополнительный подъемник и расширили здания, чтобы сделать пребывание посетителей более комфортным.
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И в Žagarkalns производство искусственного снега уже началось. Если не будет дождей и на следующей неделе сохранится достаточно низкая температура, горнолыжный центр рассчитывает принять первых посетителей в следующие выходные. Сначала планируется подготовить трассы Cīrulīškalns и склон для начинающих.
В Ozolkalns при благоприятной погоде первую трассу могут открыть 5 декабря. Снег будут производить прежде всего для Зеленой трассы, где работает кресельный подъемник. Благодаря особенностям его конструкции склон можно подготовить к открытию быстрее, поскольку для подъемника не требуется отдельно готовить трассу подъема. Новых спусков в этом сезоне здесь не планируют, зато собираются чаще проводить публичные мероприятия.
В Gaiziņkalns производство искусственного снега намерены продолжать до вечера 30 ноября или утра 1 декабря. Первые трассы рассчитывают открыть 5 декабря. Вначале снегом покроют учебный склон и трассу для катания на надувных камерах для детей. К следующим выходным планируют подготовить и центральную трассу.
В этом сезоне инфраструктура Gaiziņkalns пополнилась новой трассой для катания на камерах, спуском для санок и еще одной лыжной трассой. Кроме того, здесь установили дополнительный подъемник.
В Riekstukalns пока не берутся назвать дату открытия: на следующей неделе ожидается кратковременное потепление, которое может помешать подготовке склонов. Первоначально снегом планируют покрыть главную трассу, склон для любителей и трассу для начинающих.
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А вот в Smeceres sils пока решили не торопиться. Производство искусственного снега здесь начинать не планируют - представители центра намерены дождаться более стабильных погодных условий.