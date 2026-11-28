В горнолыжном центре Briežkalns также начали производство снега вечером в четверг. Согласно прогнозам, в ближайшие ночи температура может опуститься до -8 градусов, что позволит подготовить трассы. Если морозы сохранятся, первые спуски откроют на следующей неделе. Вначале посетителям предложат учебный склон и центральную трассу. К зимнему сезону здесь готовились всю осень. В частности, оборудовали три новые трассы, среди которых 600-метровая, установили дополнительный подъемник и расширили здания, чтобы сделать пребывание посетителей более комфортным.