Тяжелая авария под Ригой: автобус с десятками пассажиров столкнулся с грузовиком, есть пострадавшие
В пятницу вечером в Балтэзерсе на Таллинском шоссе произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали несколько человек.
Информация об аварии поступила в полицию в 15:58. По данным полиции, в автобусе находилось от 21 до 31 человека, среди которых есть пострадавшие.
Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, помощь медиков на месте происшествия потребовалась четырем людям. Три человека в удовлетворительном состоянии были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и оказания помощи, еще один отказался от госпитализации. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.
В компании Latvijas sabiedriskais autobuss подтвердили агентству LETA, что в аварию попал принадлежащий предприятию автобус.
Пассажиры, которые не могли продолжить поездку на попавшем в аварию автобусе, пересели в следующий автобус, как только тот смог подъехать к месту происшествия. Водитель автобуса в результате ДТП не пострадал.
Как сообщает Latvijas Valsts ceļi, движение на месте аварии перекрыто, объезд возможен по муниципальной дороге через Букулты.