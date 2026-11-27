Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, помощь медиков на месте происшествия потребовалась четырем людям. Три человека в удовлетворительном состоянии были доставлены в медицинские учреждения для дальнейшего обследования и оказания помощи, еще один отказался от госпитализации. Остальным участникам ДТП медицинская помощь не потребовалась.