Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, помощь медиков на месте происшествия потребовалась шести человекам. Для дальнейшего обследования и оказания помощи три человека в удовлетворительном состоянии были доставлены в медицинские учреждения, еще один отказался от госпитализации. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.