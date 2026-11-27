Авария в Балтэзерсе: после столкновения автобуса и грузовика три человека госпитализированы
В пятницу вечером в Балтэзерсе на Таллинском шоссе произошло столкновение грузового автомобиля и автобуса, в результате которого пострадали несколько человек.
Информация о столкновении поступила в полицию в 15:58. Как отметили в полиции, в автобусе находился от 21 до 31 человека, среди которых есть пострадавшие. На месте происшествия помощь им оказывают медики Службы неотложной медицинской помощи.
Как сообщили агентству LETA в Службе неотложной медицинской помощи, помощь медиков на месте происшествия потребовалась шести человекам. Для дальнейшего обследования и оказания помощи три человека в удовлетворительном состоянии были доставлены в медицинские учреждения, еще один отказался от госпитализации. Остальным участникам аварии медицинская помощь не потребовалась.
В компании Latvijas sabiedriskais autobuss агентству LETA подтвердили, что в ДТП попал принадлежащий предприятию автобус.
Пассажиров, которые не смогли продолжить путь на попавшем в аварию автобусе, пересадили в следующий автобус, как только он смог подъехать к месту происшествия.
Водитель автобуса в результате аварии не пострадал.