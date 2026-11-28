Подобная участь грозила и Мадоне. Однако руководство больницы и самоуправление подчеркивают стратегическую важность этого медицинского учреждения для региона. "Это действительно было бы трагедией. Нельзя оценивать доступность медицинских услуг в регионах только по количеству пациентов или экономической отдаче. Государство должно брать на себя ответственность за обеспечение таких услуг, и помощь при родах - одна из них", - подчеркивает член правления SIA "Madonas slimnīca" Лига Шерна.