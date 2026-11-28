В регионах Латвии не все новорожденные выживают из-за долгой дороги женщин в родильное отделение
В Латвии продолжают закрываться родильные отделения, а некоторым будущим мамам уже приходится ехать до ближайшей больницы больше двух часов. Однако Мадонской больнице удалось добиться сохранения своего отделения. Более того, в следующем году там ожидают резкого увеличения числа родов.
На фоне закрытия все новых отделений в региональных больницах родильное отделение Мадонской больницы удалось сохранить. После продолжительных переговоров с Министерством здравоохранения достигнута принципиальная договоренность о том, что оно продолжит работу. Однако вопрос о конкретной модели финансирования пока остается открытым, сообщает программа "360TV Ziņas".
В Мадонской больнице накануне ночью жительница Варакляны Гунта родила своего шестого ребенка - девочку по имени Яцинта. Многодетная мама с теплотой отзывается о внимании и отзывчивости медицинского персонала, но одновременно с тревогой следит за ситуацией в регионах, где получить помощь при родах становится все сложнее.
"Куда должны ехать эти мамы? Мы же живые люди. Женщине нужны тепло и забота, особенно в такой важный момент", - говорит Гунта, воспитывающая шестерых детей.
Родильное отделение в Балви уже закрыто, а с 1 января прекратит работу и отделение в Прейли. В результате некоторым будущим мамам придется добираться до ближайшей больницы более двух часов.
Подобная участь грозила и Мадоне. Однако руководство больницы и самоуправление подчеркивают стратегическую важность этого медицинского учреждения для региона. "Это действительно было бы трагедией. Нельзя оценивать доступность медицинских услуг в регионах только по количеству пациентов или экономической отдаче. Государство должно брать на себя ответственность за обеспечение таких услуг, и помощь при родах - одна из них", - подчеркивает член правления SIA "Madonas slimnīca" Лига Шерна.
"Расстояния здесь большие, а северная часть Латвии вообще остается без такой услуги. Географический фактор имел огромное значение, как и качество медицинской помощи", - добавляет председатель Мадонской краевой думы Агрис Лунгевичс.
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В этом году в Мадоне уже родились 170 детей. Однако после закрытия родильных отделений в соседних регионах Национальная служба здравоохранения прогнозирует резкий рост числа родов в следующем году - до 300 новорожденных. Чтобы справиться с увеличившейся нагрузкой, больнице крайне необходимо дополнительное государственное финансирование.
Медики предупреждают, что длительные поездки во время родов представляют прямую угрозу жизни матери и ребенка. Недавно в Мадонской больнице умер новорожденный, мать которого проделала долгий путь из Балвского края.
"При экстренных акушерских ситуациях даже 15 минут имеют чрезвычайно большое значение для получения положительного результата. Даже если таких случаев всего несколько в год, крайне важно, чтобы пациентка получила помощь максимально быстро", - подчеркивает гинеколог и акушер Ласма Тауриня.