"Депортировать!" Латвийская сборная по крикету вызвала волну возмущения местных жителей
Латвийская сборная по крикету, в которой нет ни одного гражданина Латвии, вызвала бурную реакцию в социальных сетях. Одни требуют депортировать игроков и не выделять деньги их федерации, другие обвиняют их в нежелании интегрироваться.
Латвийское общественное СМИ (LSM) предложил пользователям Facebook познакомиться с миром латвийского крикета - в документальном короткометражном фильме "Латвийский крикет". Режиссер картины - Кристине Бриеде, монтажом занимался Мартиньш Малиньш.
Как говорится в описании фильма, крикет - второй по популярности вид спорта в мире после футбола, однако в Латвии широкая публика о нем почти ничего не знает. Между тем энтузиасты играют в крикет в стране уже около 20 лет. В основном это иностранные студенты, для многих из которых этот вид спорта чрезвычайно популярен на родине. Под эгидой Латвийской федерации крикета работают девять клубов. При этом в национальной сборной нет ни одного гражданина Латвии.
Krikets ir sarežģīta un lēna spēle. Pēdējos gados tā strauji attīstās arī Latvijā, pagaidām ārzemnieku dēļ. Kriketa spēlētāji stāsta, kā cīnās par šī sporta veida federācijas oficiālu atzīšanu un kā mēģina piesaistīt arī latviešu spēlētājus — https://t.co/0CkJ2B5Iim https://t.co/doTrpMNv1s— Žurnāls IR (@irLV) December 7, 2025
Именно эта информация вызвала резкую реакцию части пользователей социальных сетей. Многие комментаторы восприняли существование латвийской команды по крикету как нежелательное проявление миграции и потребовали, чтобы иностранцы не претендовали на представительство страны в спорте.
Некоторые пользователи прямо связали развитие крикета с ростом числа выходцев из Индии. Юрис написал, что Латвия якобы не сможет обеспечить работой всех индийцев и пакистанцев, а также финансировать национальные виды спорта других стран. По его мнению, признание федерации необходимо ее участникам для получения средств из латвийского бюджета. В другом комментарии тот же автор заявил, что приезжие якобы находятся в Латвии ради личной выгоды и не стремятся интегрироваться, знакомиться с местной культурой или развивать страну. Он также задался вопросом, почему они не занимаются развитием своей родины.
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Фрицис высказался против того, чтобы латвийцам "навязывали" чужой спорт. Он написал, что его не интересуют ни индийцы, ни их крикет, ни их интеграция, а у латышей есть собственные цели и задачи. В следующем сообщении он добавил, что Индия с населением в полтора миллиарда человек обойдется без поддержки Латвии, где живет значительно меньше людей.
Tā NAV Latvijas izlase. Tā nav izlase vispār, kur nu vēl Latvijas. Tāpat kā, ja es nopirkšu Inter, Real vai MU kreklu un aiziešu spēlēt skolas stadionā bumbu, es nekļūšu par šo komandu spēlētāju.— Ar segvārdu Miņins 🏴☠️ (@juris_8) November 25, 2026
Валдис выступил против того, что назвал неконтролируемой массовой иммиграцией, и призвал прекратить публикации, которые, по его мнению, рекламируют миграцию и готовят общество к ее принятию.
Другие комментаторы требовали, чтобы иностранные игроки занимались крикетом исключительно в свободное время и не пытались представлять Латвию. Один из пользователей заявил, что спортсменам следовало бы указывать в миграционных анкетах, что они приезжают в страну ради крикета.
В комментариях звучали и прямые призывы к высылке иностранцев. Пользователи писали "Депортировать!", "Вон из Латвии!", а один из комментаторов призвал немедленно репатриировать всех приезжих из стран, не входящих в Евросоюз.
Некоторые высказывания носили откровенно оскорбительный и расистский характер. В частности, один из пользователей использовал уничижительное обозначение темнокожих людей, другой связал национальность игроков с соблюдением гигиены, а еще один заявил, что Латвии не нужны индийцы, которые якобы не интегрируются, а привозят в страну чужие традиции.