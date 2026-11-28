Как говорится в описании фильма, крикет - второй по популярности вид спорта в мире после футбола, однако в Латвии широкая публика о нем почти ничего не знает. Между тем энтузиасты играют в крикет в стране уже около 20 лет. В основном это иностранные студенты, для многих из которых этот вид спорта чрезвычайно популярен на родине. Под эгидой Латвийской федерации крикета работают девять клубов. При этом в национальной сборной нет ни одного гражданина Латвии.