Больше не нужно ждать понедельника: в 2027 году в Европе изменятся правила банковских переводов
В 2027 году жителей Латвии ждут новые возможности при отправке денег в другие европейские страны. Требования Европейского союза (ЕС) о мгновенных переводах в евро распространятся и на страны, которые сохранили собственную национальную валюту.
Речь идет о регламенте ЕС 2024/886 о мгновенных денежных переводах в евро, принятом в марте 2024 года. Его положения вступают в действие поэтапно: в странах еврозоны основные требования начали применяться в 2025 году, а в 2027 году наступит следующий этап.
Какие изменения вступят в силу в 2027 году?
Банки в странах ЕС, не входящих в еврозону, должны будут обеспечить прием мгновенных переводов в евро не позднее 9 января 2027 года, а возможность их отправки - не позднее 9 июля 2027 года.
Изменения затронут, в частности, Польшу, Швецию, Данию, Чехию, Венгрию и Румынию. Для платежных учреждений и учреждений электронных денег предусмотрен отдельный срок начала приема мгновенных переводов - 9 апреля 2027 года.
Мгновенные переводы позволяют получателю распоряжаться поступившими деньгами практически сразу. Такие операции осуществляются круглосуточно, включая выходные и праздничные дни.
Что это означает для жителей Латвии?
В Латвии мгновенные платежи доступны уже несколько лет. Однако скорость международного перевода зависит и от того, поддерживает ли такую услугу банк получателя.
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Расширение системы позволит, например, быстрее отправлять деньги родственникам, работающим в Польше или Швеции, оплачивать счета зарубежных компаний и получать переводы из других стран ЕС. При этом новые требования касаются именно переводов в евро, а не в польских злотых, шведских кронах или других национальных валютах. Если потребуется конвертация валюты, будут действовать соответствующие условия банка.
Придется ли доплачивать за скорость?
Согласно европейскому регламенту, комиссия за мгновенный перевод в евро не должна превышать стоимость аналогичного обычного банковского перевода. Это означает, что если банк позволяет клиенту совершать стандартные переводы в евро бесплатно, то и за аналогичные мгновенные переводы дополнительная плата взиматься не должна.
Дополнительная защита от мошенников
Не позднее 9 июля 2027 года поставщики платежных услуг в странах ЕС за пределами еврозоны также должны будут внедрить бесплатную проверку получателя платежа. В Латвии соответствующее требование действует с 9 октября 2025 года.
Перед подтверждением перевода система проверяет, соответствует ли указанное отправителем имя получателя или название предприятия номеру банковского счета (IBAN). При обнаружении несоответствия клиент получает предупреждение и может проверить реквизиты, прежде чем отправить деньги.
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Такая проверка распространяется не только на мгновенные, но и на обычные переводы в евро. Она призвана сократить количество ошибочных платежей и снизить риск финансового мошенничества.