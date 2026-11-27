Расширение системы позволит, например, быстрее отправлять деньги родственникам, работающим в Польше или Швеции, оплачивать счета зарубежных компаний и получать переводы из других стран ЕС. При этом новые требования касаются именно переводов в евро, а не в польских злотых, шведских кронах или других национальных валютах. Если потребуется конвертация валюты, будут действовать соответствующие условия банка.