Пенсионные отчисления в Латвии могут снова вырасти: что предлагает президент
Латвийцам могут вернуть прежний размер отчислений во второй пенсионный уровень: президент Эдгар Ринкевич предложил с 2029 года снова направлять туда 6% доходов вместо нынешних 5%.
Президент Латвии Эдгар Ринкевич в пятницу на встрече с министром финансов Карлисом Пургайлисом в Рижском замке призвал рассмотреть возможность возвращения с 2029 года прежнего размера взносов во второй пенсионный уровень - 6% от полученных доходов.
Как сообщил агентству LETA советник президента Мартиньш Дрегерис, во время встречи стороны обсудили подготовку государственного бюджета на 2027 год, а также предложения министра по сокращению бюджетного дефицита и улучшению общего финансового положения страны в долгосрочной перспективе в соответствии с целями, обозначенными в декларации правительства.
Кроме того, Ринкевич и Пургайлис обсудили планируемые изменения в системе финансового выравнивания самоуправлений.
Президент также ознакомился с видением министра финансов относительно возможностей повысить конкурентоспособность налоговой политики Латвии. Предполагается, что это поможет создать условия для более быстрого экономического роста.
Ранее сообщалось, что с 1 января 2025 года по 31 декабря 2028 года один процентный пункт пенсионных взносов перенаправлен со второго пенсионного уровня на первый. В результате ставка взносов во второй уровень была снижена с 6% до 5%.