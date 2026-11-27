Авиакомпания, планировавшая запустить рейсы из Риги в Нью-Йорк, объявила о банкротстве
Столкнувшаяся с финансовыми трудностями норвежская бюджетная авиакомпания Norse Atlantic в пятницу объявила, что подаст в суд заявление о неплатежеспособности.
"Совет Norse Atlantic Airways AS принял тяжелое решение подать заявление о неплатежеспособности, несмотря на значительные усилия компании и группы по поиску решения", - говорится в сообщении компании, направленном Ослоской фондовой бирже.
Заявление о неплатежеспособности планируется подать в окружной суд Агдера в Норвегии. Соответствующее сообщение было опубликовано вскоре после того, как Norse Atlantic объявила, что арендодатели расторгли договоры аренды самолетов.
Еще в среду авиакомпания предупредила, что ее финансовое положение стало критическим из-за резкого роста цен на авиационное топливо, и сообщила о переговорах по привлечению краткосрочного финансирования.
Как в четверг, так и в пятницу авиакомпания отменила все рейсы. Между тем профсоюз пилотов в четверг сообщил, что на этой неделе Norse Atlantic не выплатила сотрудникам зарплаты за ноябрь.
Как сообщалось, в 2025 году Norse Atlantic открыла офис в Риге, который является центром оперативного управления авиакомпании. Кроме того, ранее Norse Atlantic планировала выполнять рейсы по маршруту Рига - Нью-Йорк.
Norse Atlantic специализируется на бюджетных дальнемагистральных перелетах, связывающих Европу с США, а также предоставляет услуги чартерных перевозок.
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Авиакомпания была основана в марте 2021 года, ее флот состоит из 12 самолетов Boeing 787 Dreamliner.