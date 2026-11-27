Почти 2 млн туристов выбрали лучшие рождественские ярмарки Европы - Рига оказалась в лидерах
Рижская рождественская ярмарка заняла второе место в европейском рейтинге лучших праздничных направлений сезона 2026-2027. В голосовании приняли участие почти 1,9 миллиона человек из 176 стран, а латвийская столица обошла десятки популярных рождественских городов Европы.
Рейтинг лучших рождественских ярмарок Европы сезона 2026-2027 составлен по итогам публичного голосования, в котором за восемь дней было отдано 1 897 783 голоса. В нем участвовали путешественники из 176 стран мира. Организаторы называют это рекордом за всю историю конкурса.
При этом результаты отражают не только впечатления людей, уже побывавших в этих городах, но и их мечты о будущих путешествиях. Участники голосовали за места, которые им понравились, заинтересовали или куда они хотели бы отправиться ради рождественской атмосферы. Голосование не претендует на статус научного исследования, однако его масштаб показывает, насколько велик интерес к европейским праздничным традициям.
Правила предусматривали один голос с одного IP-адреса в день. При этом 86% IP-адресов, с которых голосовали участники, зафиксировали только один голос. За участие не предлагали призов, подарков или денежных вознаграждений.
Рига - вторая среди лучших рождественских ярмарок Европы
Рождественская ярмарка на Домской площади (2025)
28 ноября в самом сердце Старой Риги, на Домской площади, открылась традиционная рождественская ярмарка!
Особенно приятный для Латвии результат - второе место Риги. Столица оказалась впереди Софии, Лиссабона, Брюгге, Глазго, Мадрида, Дрездена, Брюсселя и Зальцбурга.
Организаторы отмечают, что Рига умеет превращать зимнюю темноту в преимущество. Здесь гостей ждут традиционные деревянные торговые домики, латвийские блюда, согревающие напитки и изделия местных мастеров. Однако отличительной чертой города стали праздничные световые инсталляции и маршруты, которые побуждают гулять по центру, а не ограничиваться одной ярмарочной площадью.
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Среди сувениров туристам советуют обратить внимание на изделия из шерсти, дерева и льна, а также украшения из янтаря. Рождественскую атмосферу дополняют средневековые улочки Старой Риги и знаменитая архитектура в стиле модерн. У города есть и особая историческая связь с праздником: Рига гордится тем, что ее имя связывают с одной из самых ранних историй украшенной рождественской елки в Европе.
В описании латвийской столицы также напоминают, что Рига ранее получила звание лучшего европейского направления для любителей рождественской иллюминации.
Кто еще попал в первую пятерку
Первое место заняла румынская Крайова. Ее рождественская ярмарка в 2025 году приняла более 2,5 миллиона посетителей, а в сезоне 2026-2027 превратила центр города в "Королевство эльфов". С 13 ноября 2026 года по 3 января 2027 года улицы и площади украшают более двух миллионов огней. В программе - тематические зоны, аттракционы, колесо обозрения, катание на поездах, световое шоу с летающими санями Санта-Клауса, концерты и более 100 торговых домиков с местными блюдами, сладостями и подарками ручной работы.
Третью строчку заняла София. В болгарской столице праздничные рынки постепенно выходят за пределы центра и появляются в парках и жилых районах. Среди главных площадок - немецкая рождественская ярмарка в Городском саду, фестиваль Sofia Christmas Fest с более чем 90 участниками и катком, а также рождественский рынок искусств на площади Славейкова. Зимой огни на фоне золотых куполов собора Святого Александра Невского и горы Витоша создают особенно эффектную картину.
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На четвертом месте - Wonderland Lisboa в Португалии. Это не столько традиционная рождественская ярмарка, сколько большой праздничный парк с аттракционами, развлечениями для семей, едой, выступлениями и панорамным колесом обозрения. Ежегодно он принимает более 1,2 миллиона посетителей. Главная особенность - возможность почувствовать рождественское настроение под мягким зимним солнцем Лиссабона.
Пятое место досталось рождественскому проекту в итальянском Пьемонте - Asti, Govone и San Damiano d'Asti. В 2026 году фестиваль Il Magico Paese di Natale отмечает 20-летие. В Асти на площади Альфьери работают более 140 торговых домиков, в Говоне гостей ждут замок Савойской династии и Дом Санта-Клауса с театрализованным представлением, а в Сан-Дамиано-д'Асти рождественскую историю рассказывают с помощью живого вертепа в исторических погребах и пространствах деревни.
Полный рейтинг: 20 лучших рождественских направлений
В первую двадцатку также вошли города и регионы, известные своими праздничными традициями:
- Крайова, Румыния
- Рига, Латвия
- София, Болгария
- Лиссабон, Португалия
- Пьемонт, Италия
- Саламанка, Испания
- Дебрецен, Венгрия
- Валкенбург, Нидерланды
- Монбельяр, Франция
- Брюгге, Бельгия
- Глазго, Шотландия
- Монако
- Божично-Село, Хорватия
- Трир, Германия
- Грац, Австрия
- Мадрид, Испания
- Равеннское ущелье, Германия
- Дрезден, Германия
- Брюссель, Бельгия
- Зальцбург, Австрия
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В этом году организаторы отобрали для конкурса 27 рождественских направлений, но в итоговый рейтинг попали только 20, набравших наибольшее количество голосов.
По данным организаторов, предыдущие победители и призеры конкурса впоследствии отмечали заметный рост туристического потока. В частности, число посетителей Таллина увеличилось на 17,2%, а Загреба - на 51%.
Масштаб интереса к рождественским ярмаркам неудивителен: в Европе насчитывается более 11 800 таких площадок, около 3250 из них находятся в Германии. На этом фоне второе место Риги в международном голосовании - заметное достижение для латвийской столицы и дополнительный повод привлечь сюда туристов в праздничный сезон.