При этом результаты отражают не только впечатления людей, уже побывавших в этих городах, но и их мечты о будущих путешествиях. Участники голосовали за места, которые им понравились, заинтересовали или куда они хотели бы отправиться ради рождественской атмосферы. Голосование не претендует на статус научного исследования, однако его масштаб показывает, насколько велик интерес к европейским праздничным традициям.