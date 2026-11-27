Что ждет клиентов LMT и Tet после объединения компаний? Раскрыты подробности
Телекоммуникационная компания Tet уже разработала план объединения с оператором мобильной связи Latvijas mobilais telefons (LMT) и считает, что реализовать его можно в короткие сроки. Представители бизнеса видят в сделке возможность для развития латвийских технологий и экспорта, однако бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс предупреждает: при сохранении прежнего стратегического инвестора часть существующих проблем может остаться нерешенной.
У Tet уже есть план объединения
Председатель правления Tet Улдис Татарчук в интервью агентству LETA рассказал, что компания выступает за объединение с LMT уже десять лет. К настоящему моменту подготовлен план, который, по мнению руководства предприятия, можно реализовать достаточно быстро.
"В центре нашего плана - сотрудники обеих компаний, поскольку мы убеждены, что именно они создают добавленную стоимость, способны объединять сложные технологические системы, обеспечивать их безопасность и предоставлять услуги каждому домохозяйству, офису и государственному учреждению", - отметил Татарчук.
Комментируя опасения по поводу длительности процесса объединения и возможных судебных разбирательств, он указал, что подобные сделки уже состоялись во многих европейских странах. Операторы, объединяющие услуги фиксированной и мобильной связи, работают в Литве, Эстонии, Финляндии, Дании, Швеции и Испании.
По словам Татарчука, объединение необходимо согласовать с Советом по конкуренции и провести с соблюдением всех нормативных требований.
Что получат обычные жители?
Одним из главных преимуществ объединения Татарчук считает расширение перечня услуг. Частные клиенты смогут у одного поставщика приобрести SIM-карты для всей семьи, подключить интернет, заключить договор на поставку электроэнергии и воспользоваться другими услугами.
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Кроме того, объединение позволит увеличить возможности компаний по разработке новых продуктов и сократить расходы на административные процессы. В Tet рассчитывают, что конкуренция с Bite Latvija, Tele2 и другими операторами останется столь же высокой, как и сейчас.
Татарчук также обратил внимание на необходимость обеспечения равных условий конкуренции. По его словам, Tet предоставляет другим лицензированным операторам доступ к своей кабельной инфраструктуре, однако в Латвии до сих пор существуют воздушные линии связи, проложенные еще в 1990-х годах без необходимой документации и согласований.
Руководитель Tet считает, что государству необходимо решить эту проблему независимо от будущего состава акционеров обеих компаний.
Возможность выйти за пределы латвийского рынка
Объединение LMT и Tet поддерживает и Латвийская торгово-промышленная палата. Председатель ее правления Катрина Зариня считает, что сделка позволит увеличить объем экспорта технологий, разработанных в Латвии.
Латвийский рынок сравнительно невелик, тогда как разработка, испытание и внедрение новых технологических продуктов требуют значительных инвестиций. Продажа таких решений за рубежом позволяет быстрее окупить вложения и направить средства на дальнейшие разработки.
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Согласно докладу Европейской комиссии о Латвии за 2026 год, в 2024 году расходы латвийского предпринимательского сектора на исследования и разработки составляли всего 0,34% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как средний показатель по Европейскому союзу достигал 1,49%. При этом обе компании уже имеют опыт работы за пределами страны. LMT занимается проектированием частных сетей 5G в Литве, а Tet предоставляет телекоммуникационные услуги и услуги центров обработки данных предприятиям в Литве, Эстонии и Украине.
По мнению Зарини, крупная технологическая компания, работающая на зарубежных рынках, сможет привлекать к международным проектам и небольшие латвийские предприятия, которым самостоятельно было бы значительно сложнее найти иностранных клиентов.
Однако при оценке сделки необходимо учитывать и интересы потребителей - доступность услуг, их стоимость, качество и возможность выбора.
Пабрикс предупреждает об ошибке, которую может допустить Латвия
Исполнительный директор Ассоциации военных технологий, дронов и робототехники MilTech, бывший министр обороны и иностранных дел Артис Пабрикс считает, что объединение LMT и Tet само по себе не решит всех проблем. Особую обеспокоенность у него вызывает обсуждаемая возможность сохранить шведскую компанию Telia в качестве стратегического инвестора объединенного предприятия.
По словам Пабрикса, в период его работы министром обороны интересы Латвии и Telia не всегда совпадали. Когда возникали планы привлечь LMT к проектам, связанным с государственной безопасностью и оборонной промышленностью, он сталкивался с сопротивлением со стороны шведского акционера.
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"Это не означает, что Telia - плохая компания или Швеция - плохой партнер. Задача совета международной частной компании - заботиться об интересах своего предприятия и доходности для акционеров. Обязанность Латвии - заботиться о собственной безопасности, технологическом развитии, экономических и экспортных интересах", - отметил Пабрикс.
Он подчеркнул, что сегодня телекоммуникационные компании уже не ограничиваются предоставлением телефонной связи и интернета. Сети связи, технологии 5G, передача данных и информационная инфраструктура становятся частью оборонной системы. Без них невозможно развитие современных беспилотных аппаратов, автономных систем и защищенной военной связи.
Латвии нужен крупный технологический игрок
За два года ассоциация MilTech выросла с шести учредителей до объединения, в которое входят более 70 предприятий. Среди них производители дронов, робототехники, автономных систем, оборудования связи, а также предприятия металлообработки и машиностроения.
Пабрикс считает, что у Латвии есть возможность создать конкурентоспособную на международном уровне отрасль оборонных технологий, однако для этого необходимы инвесторы, заинтересованные в развитии и экспорте такой продукции.
О необходимости создания крупного латвийского технологического предприятия говорит и руководитель Tet. По словам Татарчука, при участии в международных конкурсах большое значение имеет количество квалифицированных специалистов, которыми располагает компания.
"Если на конкурсе спрашивают, сколько у вас экспертов по кибербезопасности, всегда лучше иметь возможность ответить, что их не 32, а 64. Это дополнительные возможности, позволяющие получать более крупные и сложные заказы", - пояснил Татарчук.
У многолетней неопределенности есть своя цена
Правительственная декларация предусматривает сначала объединение LMT и Tet, а затем принятие решения о продаже долей капитала.
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В Латвийской торгово-промышленной палате отмечают, что обсуждение будущего двух предприятий продолжается уже много лет. За это время мировой рынок технологий изменился, а конкуренты выросли. Продолжительная неопределенность может затруднять планирование долгосрочных инвестиций, развитие команд специалистов и выход на новые рынки.
Пабрикс, в свою очередь, считает принципиально важным определить, каким будет стратегическое направление объединенной компании: ограничится ли она телекоммуникационными услугами в Латвии или займется развитием новых технологий, в том числе в сфере безопасности, с перспективой выхода на зарубежные рынки. "Если после всего этого процесса решающее влияние вновь останется у того же инвестора, чьи интересы уже неоднократно не совпадали со стратегическими интересами Латвии, возникает закономерный вопрос: что мы на самом деле решим этой сделкой?" - отметил Пабрикс.