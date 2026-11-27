Согласно докладу Европейской комиссии о Латвии за 2026 год, в 2024 году расходы латвийского предпринимательского сектора на исследования и разработки составляли всего 0,34% валового внутреннего продукта (ВВП), тогда как средний показатель по Европейскому союзу достигал 1,49%. При этом обе компании уже имеют опыт работы за пределами страны. LMT занимается проектированием частных сетей 5G в Литве, а Tet предоставляет телекоммуникационные услуги и услуги центров обработки данных предприятиям в Литве, Эстонии и Украине.