На рынке супермаркетов Риги становится теснее - еще одна сеть взялась за расширение
Компания Firma Madara 89, входящая в торговую сеть top!, в 2027 году планирует открыть в Риге два магазина формата top! Hyper, сообщил агентству LETA руководитель проектов развития предприятия Рейнис Густавс Бутка на открытии первого магазина такого формата.
По его словам, компания уже некоторое время работает в Риге, однако до сих пор уделяла больше внимания регионам, особенно Видземе и Латгале. Теперь предприятие намерено расширить свое присутствие в столице и ее окрестностях.
Первый магазин нового формата открылся в пятницу на гатве Карля Улманя в Риге, в помещениях, где ранее находился супермаркет Sky. Это первый крупноформатный магазин предприятия.
В следующем году один из двух новых магазинов top! Hyper откроется в Иманте, на проспекте Курземес. Местоположение второго магазина и сроки его открытия пока не раскрываются, однако Бутка надеется, что это произойдет в первой половине года.
Также компания планирует открыть несколько магазинов top! меньшего формата, в том числе в Резекне, Лудзе и Цесисе. В дальнейшем магазины top! Hyper могут появиться и в регионах, однако это будет зависеть от наличия подходящих помещений.
Рядом с первым магазином top! Hyper на гатве Карля Улманя компания приобрела мясоперерабатывающий цех, в котором выпускается продукция под новым брендом Lielmaņi. Предприятие также намерено развивать собственное производство кулинарных и хлебобулочных изделий.
Бутка признал, что конкуренция в сфере розничной торговли с каждым годом усиливается: численность населения сокращается, а конкуренты укрепляют свои позиции.
В следующем году компания планирует модернизировать около 20 магазинов, в том числе оснастить их электронными ценниками. Впервые такое решение было внедрено в магазине в Смилтене, а новый магазин в Риге стал вторым. Переход на электронные ценники будет происходить постепенно.
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Объем инвестиций в развитие магазинов top! компания не раскрывает.