Мороз до -9 градусов и скользкие дороги: какой будет погода в субботу
В ночь на субботу на большей части территории Латвии ожидается мороз до -9 градусов. Днем существенных осадков не прогнозируется, однако водителям следует быть осторожными - местами дороги будут скользкими.
В начале ночи на востоке Латвии будет облачно, а к утру облака затянут небо также в центральных и западных районах страны. Осадков не ожидается. Ветер будет слабым, утром местами в Курземе образуются туман и дымка. На отдельных участках дорог будет скользко. На большей части территории страны температура воздуха опустится до -4…-9 градусов, лишь местами на побережье Рижского залива будет теплее - от 0 до -3 градусов.
В Риге ночью облачность увеличится, но осадков не ожидается. При слабом ветре температура воздуха опустится до -3…-4 градусов.
В субботу в Латвии будет облачно, местами с прояснениями, существенных осадков не ожидается. На отдельных участках дорог сохранится гололедица. Ветер будет слабым, максимальная температура воздуха составит от -4 до +1 градуса.
В Риге днем будет облачно, временами с прояснениями, без осадков. Ветер останется слабым, а температура воздуха составит -1…-3 градуса.