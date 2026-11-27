В начале ночи на востоке Латвии будет облачно, а к утру облака затянут небо также в центральных и западных районах страны. Осадков не ожидается. Ветер будет слабым, утром местами в Курземе образуются туман и дымка. На отдельных участках дорог будет скользко. На большей части территории страны температура воздуха опустится до -4…-9 градусов, лишь местами на побережье Рижского залива будет теплее - от 0 до -3 градусов.