Путин готов пожертвовать своим народом - экс-посол США объяснил, почему Кремль не остановит войну
Сотни тысяч погибших и раненых, минимальное продвижение на фронте и проблемы внутри собственной страны - ничто из этого не заставляет Владимира Путина остановить войну. Бывший посол США в России объяснил, почему диктатор готов жертвовать всем ради восстановления империи.
Несмотря на огромные потери на поле боя, Владимир Путин не собирается отказываться от войны в Украине. Российский президент готов пожертвовать сотнями тысяч военнослужащих ради восстановления империи, а не ради достижения конкретных политических или экономических выгод. Такое мнение в интервью Робинсону Эрхарду высказал бывший посол США в России Майкл Макфол.
По оценкам дипломата, с начала войны Россия потеряла от 1,2 до 1,5 миллиона военнослужащих, включая погибших и раненых. При этом за три года российская армия продвинулась вперед всего на несколько километров.
Макфол считает, что если оценивать возможные приобретения и потери, то с точки зрения Москвы продолжение войны не имеет смысла. Однако российский диктатор не ставит интересы собственного народа на первое место.
Бывший посол охарактеризовал Путина не как прагматика, а как лидера, движимого идеологическими убеждениями.
По словам Макфола, Путин воспринимает распад Российской империи в 1917 году и Советского Союза в 1991 году как исторические поражения, которые пытается исправить, восстановив прежнее влияние России.
Дипломат также подчеркнул, что президент России практически ни перед кем не несет политической ответственности. Более того, по его оценке, уровень авторитаризма в современной России даже выше, чем в последние годы существования Советского Союза.