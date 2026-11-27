И в 45 лет еще не поздно: Банк Латвии объяснил, как увеличить будущую пенсию
Чуть более чем за два года доля жителей Латвии, которые выбрали пенсионный план второго уровня, соответствующий их возрасту, выросла с 43,4% в июне 2024 года до 58,6% в сентябре 2026 года. Однако 41,4% участников второго пенсионного уровня по-прежнему вкладывают деньги в неподходящие для своего возраста планы, сообщила журналистам руководитель управления надзора за страхованием и пенсиями Банка Латвии Эвия Дундуре.
В настоящее время на втором пенсионном уровне в Латвии накоплено 11,5 млрд евро.
Улучшению ситуации способствовали как доступность пенсионных планов для разных возрастных групп, так и введенная в июле 2024 года возможность управляющих пенсионными средствами связываться с клиентами и информировать их о том, соответствует ли выбранный план их возрасту.
Однако в последнее время темпы улучшения ситуации замедлились. Если во второй половине 2024 года доля участников, выбравших подходящие для своего возраста планы, ежемесячно увеличивалась в среднем на 0,73 процентного пункта, то с июня по сентябрь этого года - лишь на 0,33 процентного пункта.
С июля 2024 года количество смен пенсионных планов в месяц выросло на треть. Однако почти в половине случаев жители переходят из одного плана в другой с таким же уровнем риска.
По словам Дундуре, жители Латвии стали активнее интересоваться своими пенсионными накоплениями, однако необходимо искать более эффективные способы привлечь внимание тех, кто до сих пор не выбрал подходящий план.
Почему пенсионный план должен соответствовать возрасту?
Размер будущей пенсии зависит от того, куда вкладываются пенсионные накопления. Молодым людям рекомендуется выбирать планы с более высоким уровнем риска и большей долей вложений в акции, а по мере приближения к пенсионному возрасту постепенно снижать риски.
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Ближе к выходу на пенсию большую часть накоплений можно вкладывать в облигации и банковские депозиты. Они имеют меньший потенциал доходности, но при этом их стоимость подвержена менее значительным колебаниям.
"Деньги, накопленные на втором пенсионном уровне, станут частью наших доходов в старости. Если до пенсии еще несколько десятилетий, слишком осторожный план может ограничить рост накоплений. А при приближении к пенсионному возрасту важно уменьшить колебания их стоимости. Поэтому важна не сама смена плана, а выбор подходящего для себя плана", - подчеркнула Дундуре.
Насколько сильно может отличаться размер пенсии?
Расчеты Банка Латвии показывают, что выбор пенсионного плана может существенно повлиять на доходы в старости. Так, человек, которому сейчас 25 лет, через 40 лет в зависимости от выбранной стратегии может получать со второго пенсионного уровня:
- при выборе стратегии, соответствующей возрасту, - 2378 евро в месяц;
- при выборе плана со средним риском - 1468 евро в месяц;
- при выборе плана с низким риском - 1011 евро в месяц.
Если человек на протяжении всего оставшегося периода накопления будет пользоваться планом с низким риском, его ежемесячная пенсия со второго уровня может оказаться примерно на 58% меньше, чем при выборе стратегии с постепенным снижением риска по мере приближения к пенсионному возрасту.
Для тех, кому сейчас 35 лет, расчеты выглядят следующим образом:
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- подходящая возрасту стратегия - 1103 евро в месяц;
- план со средним риском - 789 евро в месяц;
- план с низким риском - 571 евро в месяц.
Для нынешних 45-летних жителей:
- подходящая возрасту стратегия - 467 евро в месяц;
- план со средним риском - 406 евро в месяц;
- план с низким риском - 320 евро в месяц.
При расчетах учитывались средняя зарплата в Латвии, предполагаемый ежегодный рост зарплат и пенсионных взносов на 5%, а также уже имеющиеся средние пенсионные накопления соответствующих возрастных групп.
При выборе стратегии, соответствующей возрасту, предполагаемая годовая доходность составляет 9% до достижения 55 лет, 5% - до 60 лет и 3% - до 65 лет.
В Банке Латвии подчеркивают, что это лишь наглядные примеры, а не гарантированный прогноз размера будущей пенсии.
Дундуре отметила, что даже у 35-летних и 45-летних жителей еще есть возможность существенно увеличить размер будущей пенсии, выбрав подходящую инвестиционную стратегию.
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Как проверить свой пенсионный план?
Банк Латвии призывает жителей выяснить, в каком плане второго пенсионного уровня находятся их накопления, какой у него уровень риска и соответствует ли он их возрасту.
Для этого можно воспользоваться обновленным сайтом manapensija.lv, который перешел под управление Банка Латвии. На нем можно сравнить пенсионные планы и другие виды накоплений, их расходы и доходность, а также получить информацию о том, как лучше копить деньги на разных этапах жизни.
Через сайт также можно перейти к электронной услуге Государственного агентства социального страхования и узнать, в каком пенсионном плане второго уровня находятся ваши накопления.
Дундуре напомнила, что существуют как пенсионные планы, в которых уровень риска автоматически меняется в зависимости от возраста участника, так и планы, которые необходимо самостоятельно менять при достижении определенного возраста.
В Латвии пройдет Неделя твоей пенсии
Руководитель отдела финансовой грамотности Банка Латвии Артис Зейля сообщил, что, согласно проведенному в этом году опросу, большинство молодых жителей считают правильным прикладывать усилия уже сейчас, чтобы обеспечить себе финансовую стабильность в будущем. С этим утверждением согласны 57% жителей в возрасте 18-19 лет, 56% в возрасте 20-29 лет и 58% в возрасте 30-39 лет.
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В понедельник, 30 ноября, стартует организованная Банком Латвии и представителями финансовой отрасли Неделя твоей пенсии. Она пройдет уже в шестой раз, а ее главной темой станет выбор подходящего плана второго пенсионного уровня.
В этом году к мероприятию присоединились 13 участников, среди которых управляющие пенсионными средствами, страховые компании, финансовые и государственные учреждения. Всего запланировано более 30 мероприятий как очно, так и в интернете.
Жителям предложат экспертные дискуссии, подкасты, семинары, занятия по инвестированию и долгосрочным накоплениям, информационные видеоролики и практические советы.
Особое внимание в этом году уделят сотрудничеству с блогерами и социальными сетями, чтобы заинтересовать вопросами пенсионных накоплений как молодежь, так и более широкую аудиторию.
А 10 декабря состоится экспертная дискуссия, посвященная тому, как побудить жителей выбирать пенсионные планы, соответствующие их возрасту, и более продуманно формировать накопления на старость.