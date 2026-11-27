Для этого можно воспользоваться обновленным сайтом manapensija.lv, который перешел под управление Банка Латвии. На нем можно сравнить пенсионные планы и другие виды накоплений, их расходы и доходность, а также получить информацию о том, как лучше копить деньги на разных этапах жизни.