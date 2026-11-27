Одним из основных видов спорта в центре станет падел. Для него оборудуют четыре крытых корта. Падел – один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире. Он сочетает элементы тенниса и сквоша. Обычно в него играют пара на пару, а во время розыгрыша можно задействовать и стены корта.