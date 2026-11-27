В Цесисе на месте бывшего производства построят центр спорта и отдыха
В Цесисе планируют открыть новый центр спорта и отдыха с четырьмя крытыми кортами для падела, тренажерным залом, помещениями для групповых занятий, детским парком аттракционов и кафе. Строительные работы планируют начать весной 2027 года, а первых посетителей принять в 2028 году.
Проект реализует местный застройщик, который уже приобрел объект и сейчас занимается проектированием. В бывшем производственном здании в Цесисе под спорт и отдых отведут 3500 квадратных метров. В дальнейшем планируется благоустроить и прилегающую территорию площадью около двух гектаров, чтобы там можно было активно отдыхать на свежем воздухе.
Одним из основных видов спорта в центре станет падел. Для него оборудуют четыре крытых корта. Падел – один из самых быстро развивающихся видов спорта в мире. Он сочетает элементы тенниса и сквоша. Обычно в него играют пара на пару, а во время розыгрыша можно задействовать и стены корта.
Рядом с кортами разместят тренажерный зал и помещения для гимнастики и групповых занятий, в том числе пилатесом, йогой, TRX и Hyrox. Предусмотрены и кабинеты для физиотерапевтов, которые помогут посетителям улучшить физическую форму и восстановиться после нагрузок.
Для семей с детьми откроют детский парк аттракционов. В кафе можно будет отдохнуть после тренировки, встретиться с друзьями или вместе пообедать. В центре также предусмотрены помещения для дней рождения, других праздников и корпоративных мероприятий, которые можно будет совместить с занятиями спортом.
Прилегающую территорию площадью около двух гектаров планируют благоустраивать поэтапно. В будущем здесь хотят оборудовать открытые корты для падела, чтобы в теплое время года можно было играть и на свежем воздухе.
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