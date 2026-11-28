Первый терминал по заказу такси был установлен в Рижском аэропорту.
В Латвии
Сегодня 09:44
На Рижском автовокзале теперь можно заказать такси необычным способом
Сервис заказа поездок Bolt установил на Рижском международном автовокзале новый терминал самообслуживания TapBox. С его помощью пассажиры могут заказать машину без приложения.
Терминал TapBox находится между входом A со стороны улицы Прагас и выходом C к платформам высадки пассажиров. Чтобы заказать машину, нужно ввести адрес назначения, выбрать категорию поездки (например, Economy, Premium или Kids), указать свой номер телефона и оплатить поездку банковской картой прямо в терминале. Сразу после оплаты пассажир получает чек, в котором указаны номер автомобиля и примерное время его прибытия. Место посадки находится на улице Прагас у входа в автовокзал.
Первые терминалы TapBox для заказа поездок Bolt установил в Рижском аэропорту в декабре прошлого года. С тех пор ими воспользовались уже более 4500 раз.