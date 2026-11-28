Терминал TapBox находится между входом A со стороны улицы Прагас и выходом C к платформам высадки пассажиров. Чтобы заказать машину, нужно ввести адрес назначения, выбрать категорию поездки (например, Economy, Premium или Kids), указать свой номер телефона и оплатить поездку банковской картой прямо в терминале. Сразу после оплаты пассажир получает чек, в котором указаны номер автомобиля и примерное время его прибытия. Место посадки находится на улице Прагас у входа в автовокзал.