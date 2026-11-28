На другом конце списка оказалась Ирландия, где в домах жили девять из десяти жителей (90%). Далее следовали Бельгия и Нидерланды (по 76%), а также Хорватия (75%). В целом дома были самым распространенным типом жилья в двух третях стран ЕС. При этом почти половина населения Евросоюза (48%) жила в квартирах, а чуть менее 1% – в других типах жилья, например в плавучих домах или автофургонах.