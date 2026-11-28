По одному из показателей жилищных условий Латвия находится на последнем месте в ЕС
В 2025 году в индивидуальных домах жили 34,1% населения Латвии – немногим более трети. По данным Eurostat, это самый низкий показатель в Евросоюзе.
В среднем по ЕС в отдельных домах жили почти 52% населения. Таким образом, показатель Латвии примерно на 18 процентных пунктов ниже среднего.
Основной тип жилья в Латвии – квартира. В квартирах жили около 65% населения страны, то есть почти двое из трех жителей. Столь же высокой была доля жителей квартир на Мальте и в Испании – после округления во всех трех странах она составила 65%.
На другом конце списка оказалась Ирландия, где в домах жили девять из десяти жителей (90%). Далее следовали Бельгия и Нидерланды (по 76%), а также Хорватия (75%). В целом дома были самым распространенным типом жилья в двух третях стран ЕС. При этом почти половина населения Евросоюза (48%) жила в квартирах, а чуть менее 1% – в других типах жилья, например в плавучих домах или автофургонах.
В крупных городах Евросоюза 73% жителей жили в квартирах и 26% – в домах. В небольших городах и пригородах соотношение менялось: 57% населения жили в домах и 42% – в квартирах. В сельской местности на дома приходилось 83% жителей, а на квартиры – лишь 16%.
Ранее Otkrito.lv писал о том, что население Латвии проявило неожиданные предпочтения в выборе жилья.