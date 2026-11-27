"Вращает глазами и много говорит": помогает ли Кулбергсу его стиль общения
Политолог Юрис Розенвалдс описал экспрессивный стиль коммуникации нового премьер-министра Андриса Кулбергса. По его мнению, именно эта особенность может стать одновременно залогом успеха главы правительства и причиной его проблем.
Стиль коммуникации премьер-министра Андриса Кулбергса (Объединенный список, AS) является одновременно залогом его успеха и источником возможных проблем. Такое мнение в разговоре с агентством LETA высказал профессор Латвийского университета, политолог Юрис Розенвалдс.
По словам эксперта, заявления, содержащиеся в различных документах, в том числе в декларации правительства, - это одно, а реальные способы достижения поставленных целей - совсем другое. Нередко в таких документах перечисляются лишь направления, в которых должна двигаться страна, однако понять, как именно предполагается реализовать эти планы, бывает сложно.
"И у меня есть подозрение, что сам Кулбергс не всегда это знает. Складывается ощущение, что не все основано на продуманном плане. Есть чувство, что многое будет уточняться уже по ходу дела", - оценил политолог.
В качестве примера Розенвалдс привел заявления предыдущего правительства Кулбергса о том, что государственный бюджет на следующий год, возможно, удастся утвердить еще в текущем году. Однако теперь новое правительство не считает такой сценарий реалистичным.
Еще один пример - создание Латвийского фонда развития. Пока о нем говорил сам Кулбергс, тема звучала достаточно определенно. Но теперь, когда инициативу обсуждают представители отраслевых кругов, вокруг нее возникает множество вопросов и неясностей.
По мнению Розенвалдса, решения в правительстве Кулбергса будут приниматься скорее ситуативно, и обществу придется к этому привыкнуть. Кроме того, теперь премьеру предстоит общаться с общественностью уже не столько по поводу "светлых планов", сколько по поводу конкретных решений, которые приняты или еще только должны быть приняты.
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"Стиль коммуникации Кулбергса импозантный: вращает глазами и много говорит, но министры его сдерживают", - заметил Розенвалдс.
Впрочем, политолог считает, что пока рано делать окончательные выводы. Новое правительство только приступило к работе, поэтому ему следует дать время "разогнаться". Более объективно оценить, насколько успешно сможет функционировать кабинет министров с таким подходом к работе, по мнению эксперта, можно будет после первых 100 дней его деятельности.
Как сообщалось ранее, в этом месяце большинство депутатов Сейма утвердило новое правительство Андриса Кулбергса. За его формирование проголосовали 57 парламентариев, против выступили 34. В правящую коалицию вошли "Объединенный список" (AS) и Национальное объединение (NA). Вместе у них минимальное большинство - 51 голос в Сейме. Частичную поддержку этому правительству также пообещал Айнарс Шлесерс, чья партия "Латвия на первом месте" (LPV) располагает 17 депутатскими мандатами.