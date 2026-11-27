По мнению Розенвалдса, решения в правительстве Кулбергса будут приниматься скорее ситуативно, и обществу придется к этому привыкнуть. Кроме того, теперь премьеру предстоит общаться с общественностью уже не столько по поводу "светлых планов", сколько по поводу конкретных решений, которые приняты или еще только должны быть приняты.