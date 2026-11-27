"Чтобы выявить опухоль молочной железы на ранней стадии и быстрее ее вылечить, важно начинать проходить маммографию уже с 40 лет, как это происходит в некоторых европейских странах. В Латвии маммография оплачивается государством только женщинам в возрасте от 50 до 70 лет, поэтому мы обращаемся ко всем женщинам с очень актуальным лозунгом: "Проверь грудь, чтобы жить - начни проходить маммографию с 40 лет", - рассказывает руководитель Латвийского общества женщин-волонтеров VITA Ирина Януме.