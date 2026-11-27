В центре Риги пройдет шествие с пятиметровым флагом, сшитым из 145 бюстгальтеров
В понедельник, 30 ноября, в центре Риги состоится необычная акция, призванная привлечь внимание к ранней диагностике рака груди. Участники шествия пронесут вокруг Эспланады пятиметровый флаг, созданный из бюстгальтеров, пожертвованных женщинами.
Акция начнется в 14:30 у Латвийской академии художеств по адресу бульвар Оскара Калпака, 13. Ее организаторы призывают женщин проходить маммографию уже с 40 лет.
"Чтобы выявить опухоль молочной железы на ранней стадии и быстрее ее вылечить, важно начинать проходить маммографию уже с 40 лет, как это происходит в некоторых европейских странах. В Латвии маммография оплачивается государством только женщинам в возрасте от 50 до 70 лет, поэтому мы обращаемся ко всем женщинам с очень актуальным лозунгом: "Проверь грудь, чтобы жить - начни проходить маммографию с 40 лет", - рассказывает руководитель Латвийского общества женщин-волонтеров VITA Ирина Януме.
Не покупай мне бюстгальтер - оплати маммографию!
Идея необычного произведения искусства возникла два месяца назад, когда студентки Латвийской академии художеств - художница по текстилю Байба Залцмане и студентка отделения предметного дизайна Лелде Зениня - обратились к женщинам, особенно к пациенткам с раком груди, с просьбой пожертвовать свои бюстгальтеры.
В коридоре академии установили специальный ящик для сбора бюстгальтеров. Художницы даже не предполагали, что им пожертвуют 145 самых разных изделий. Именно отзывчивость женщин и поддержка общества пациенток с раком груди VITA определили размеры флага - пять метров в длину и 1,4 метра в высоту.
Девиз произведения "Не покупай мне бюстгальтер - оплати мне маммографию!" предложила преподаватель магистерской программы Латвийской академии художеств "Концептуальный и социальный дизайн" Барбара Абеле.
"Поэтому мы, пациентки с раком груди, с радостью участвовали не только в сборе бюстгальтеров, но и в их окрашивании, а также в долгой и кропотливой работе по сшиванию", - рассказывает Януме.
Пациентки и художницы надеются, что привлечь внимание общества к проблеме можно и без слов - с помощью искусства.
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К участию в шествии приглашают и мужчин
30 ноября пациентки и художницы приглашают мужчин собраться у входа в Латвийскую академию художеств в 14:30 и помочь пронести тяжелый "Флаг жизни ЗА здоровую грудь" вокруг Эспланады, в том числе вдоль улицы Кришьяня Валдемара.
У необычного флага будет четыре древка, для его транспортировки потребуются восемь человек. Кроме того, участники шествия пронесут два плаката длиной 2,5 метра каждый. "Для нас будет важен каждый участник. Присоединяйтесь!" - призывают организаторы акции.