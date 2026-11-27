Исследование: на страны Балтии пришлась пятая часть диверсий, которые РФ устроила в Европе в этом году
За последний год Россия расширила свои возможности по проведению диверсий в Европе, хотя европейским правоохранительным органам, разведке и службам безопасности удается срывать все больше ее операций. Об этом говорится в новом докладе Международного института стратегических исследований (IISS).
Согласно докладу "Нетрадиционная война России: диверсии, сдерживание и возможные сценарии", за последние 12 месяцев число диверсионных операций выросло на 14%. Участились поджоги, значительно чаще стали применять самодельные взрывные устройства. В отдельных случаях использовались более сложные устройства с таймерами и дистанционным подрывом. Это свидетельствует о том, что возможности исполнителей, действующих в интересах России, возросли.
Хотя нападения происходят по всей Европе, основными целями кампании по-прежнему остаются сети, через которые Украина получает поддержку в ходе войны. Чаще всего операции были направлены против Германии (20% от общего числа) и Польши (17%). На страны Балтии в совокупности пришлось 12%.
За тот же период число разведывательных операций сократилось на 49%. Это позволяет предположить, что сведения, собранные ранее, использовались при подготовке последующих атак, хотя для подтверждения этого предположения открытых данных недостаточно.
Операции происходили волнами. Каждый всплеск активности приходился на определенные страны и отрасли, что указывает на некоторую степень централизованной координации.
- Зимой 2024/2025 года на Германию пришелся 51% инцидентов. В основном речь шла о сборе сведений об объектах немецкой оборонной промышленности.
- Осенью 2025 года 36% операций были направлены против Польши, прежде всего против ее транспортных и логистических сетей.
- В августе и сентябре 2026 года операции распределились более равномерно: на Польшу пришлось 24%, на Германию – 20%, на страны Балтии в совокупности – также 20%.
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С октября 2025 года по сентябрь 2026 года чаще всего целями становились объекты оборонной промышленности (28%), транспорта (22%) и энергетики (7%). Украина наносит удары по аналогичным объектам в глубине российской территории. Такой выбор целей согласуется как со стратегией ответных действий, так и со стремлением сорвать поставки помощи Украине.
Согласно обновленному докладу, России "не удается существенно повлиять на решения, принимаемые в Европе". Однако ситуация может измениться после важных выборов, которые пройдут в ряде стран ЕС в 2027 году. Перед европейскими правительствами по-прежнему стоят две задачи: реагировать на угрозу еще до того, как установлен ее источник, и объяснять гражданам, как власти обеспечивают их безопасность, не преувеличивая достоверность имеющихся сведений.
Хотя до сих пор не зафиксировано случаев гибели или ранения людей, авторы доклада подчеркивают, что риск растет. Европейским властям все чаще удается предотвращать нападения и задерживать исполнителей, которыми организаторы готовы пожертвовать. Это осложняет проведение отдельных операций, однако пока неясно, несут ли сами российские спецслужбы достаточно ощутимые потери, чтобы это сдерживало их в долгосрочной перспективе.