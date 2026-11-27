Согласно обновленному докладу, России "не удается существенно повлиять на решения, принимаемые в Европе". Однако ситуация может измениться после важных выборов, которые пройдут в ряде стран ЕС в 2027 году. Перед европейскими правительствами по-прежнему стоят две задачи: реагировать на угрозу еще до того, как установлен ее источник, и объяснять гражданам, как власти обеспечивают их безопасность, не преувеличивая достоверность имеющихся сведений.