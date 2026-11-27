Поведение болельщиков на футбольном матче вызвало дипломатический скандал между Турцией и Грузией. ВИДЕО
Палестинские флаги, антиизраильские лозунги, перцовый аэрозоль и задержания - футбольный матч в грузинском Батуми закончился скандалом. Столкновения турецких болельщиков с полицией вызвали дипломатическую напряженность между Турцией и Грузией.
В грузинском городе Батуми во время матча Лиги Европы УЕФА между стамбульским "Бешикташем" и израильским клубом "Хапоэль Беэр-Шева" произошли столкновения турецких болельщиков с полицией. Во время игры фанаты "Бешикташа" развернули плакат с надписью "Восстание против оккупации, свободу Палестине", размахивали палестинскими флагами и скандировали лозунги против Израиля. После этого в ситуацию вмешалась грузинская полиция. Матч, который из соображений безопасности перенесли из Стамбула в Батуми, пришлось временно остановить из-за столкновений болельщиков с правоохранителями.
Turkish fans attack Georgian police after they entered the stands to confiscate illegal Palestinian flags during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia https://t.co/E75YHZDV8d— Visegrád 24 (@visegrad24) November 26, 2026
Министерство внутренних дел Грузии сообщило, что в результате агрессивных действий фанатов "различные травмы получили три полицейских". Еще 16 человек были задержаны. По информации ведомства, некоторые болельщики бросали в сотрудников полиции стадионные кресла. При этом министерство опровергло сообщения о том, что правоохранители применили силу в ответ на демонстрацию палестинских флагов и плакатов. "Мы категорически опровергаем эту информацию и подчеркиваем, что агрессивные действия болельщиков и физические столкновения с полицией начались еще до демонстрации флагов и плакатов, когда они только направлялись на стадион", - заявили в министерстве.
This evening, during the UEFA Europa League match between Beşiktaş (Turkey) and Hapoel Beer Sheva (Israel) in Batumi, Georgia, Georgian police attacked Beşiktaş supporters who unfurled Palestinian flags and attempted to prevent them from displaying the flags. https://t.co/WJywZr91D5— Antifa_Ultras (@ultras_antifaa) November 26, 2026
В свою очередь турецкое частное информационное агентство DHA сообщило, что полиция применила против болельщиков перцовый аэрозоль, после чего некоторым из них потребовалась медицинская помощь. Представитель "Бешикташа" рассказал, что пять фанатов получили помощь в больнице. Из-за беспорядков на трибунах матч был остановлен на 26-й минуте. Датский арбитр Мортен Крог отправил обе команды в раздевалки.
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Турецкая футбольная федерация резко осудила действия грузинской полиции, назвав обращение с болельщиками "Бешикташа" неприемлемым. "Мы решительно осуждаем неприемлемое отношение, поведение и действия в отношении болельщиков "Бешикташа" на стадионе и за его пределами до и во время матча Лиги Европы УЕФА", - говорится в заявлении федерации.
Tribünde direnen, geri adım atmayan tüm 🇹🇷vatandaşlarımızın yanındayız. Gürcistan'ın Batum kentinde oynanan - Hapoel Beer-Sheva BEŞİKTAŞ maçında tribünde kabul edilemez görüntüler yaşandı. Filistin bayrağı açan taraftarlara Gürcü polisinin biber gazı ve copla orantısız güç kullanarak müdahale etmesi üzerine tribün bir anda karıştı, karşılaşma 25. dakikada durdurulmak zorunda kaldı. Orantısız güç kullanmaya çalışan Gürcü polisine karşı TÜRK vatandaşlarımızın geriye adım atmadığı, birbirine sahip çıktığı ve haklarını savunduğu o anlar, taraftarın ve halkın gücünün her yerde bir başka olduğunu bir kez daha gösterdi. Yaralanan taraftarlar oldu, bir taraftar sedyeyle stattan çıkarıldı. Sadece bayrak açtığı, sadece tepkisini dile getirdiği için hiçbir taraftar bu muameleyi hak etmiyor. Bu olay artık bir tribün olayı değil, bir vatandaşlarımızın can güvenliği meselesidir. TFF'nu ve Beşiktaş Jimnastik Kulübü'nü göreve davet ediyoruz. Bu saldırı derhal nezdinde resmi olarak şikâyet edilmeli, Gürcistan makamlarından hesap sorulmalı ve yaralanan, gözaltına alınan vatandaşlarımızın durumu yakından takip edilmelidir. Tribünde direnen, geri adım atmayan tüm vatandaşlarımızın yanındayız.— Vatan ÖZ (@Vatanoz) November 26, 2026
УЕФА объявил о переносе встречи в Грузию еще в октябре. Это решение было принято после того, как турецкие власти сообщили, что по соображениям безопасности провести матч в Стамбуле невозможно.
Несмотря на инциденты, игра завершилась победой "Бешикташа" со счетом 2:1. После матча "Хапоэль Беэр-Шева" обратился к своим болельщикам в социальных сетях, призвав их вести себя ответственно и сохранять спокойствие.
Инцидент вышел за пределы футбольного поля. Министр иностранных дел Турции Хакан Фидан позвонил своей грузинской коллеге Маке Бочоришвили, чтобы обсудить произошедшее.
Тем временем в турецких социальных сетях появились многочисленные публикации в поддержку "Бешикташа". Слова солидарности выразили министр спорта, мэр Анкары, а также традиционные стамбульские соперники клуба - "Галатасарай" и "Фенербахче". К ним присоединился и черноморский клуб "Трабзонспор".