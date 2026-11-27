В Брюсселе придумали, как запретить Герхарду Шредеру работать в России
Бывший канцлер Германии Герхард Шредер вошел в наблюдательный совет российской сети "Гиперглобус" менее двух месяцев назад. Теперь ему, возможно, придется уйти. Еврокомиссия предложила запретить гражданам ЕС занимать должности в руководящих органах российских компаний.
Как сообщили немецкой деловой газете Handelsblatt европейские чиновники и дипломаты, под запрет подпадет и должность Шредера. О его назначении стало известно в начале октября. Владелец "Гиперглобуса" Томас Брух тогда объяснил, что пригласил бывшего канцлера в наблюдательный совет ради его опыта и знаний. Прежде российская сеть входила в немецкую торговую группу Globus.
Предложение входит в 22-й пакет санкций против России, который председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен представила 23 ноября. По ее словам, ограничение распространится и на действующих членов руководящих органов. Это означает, что назначение до вступления запрета в силу не позволит Шредеру сохранить место в наблюдательном совете.
Судьба предложения зависит от решения всех 27 стран Евросоюза. По данным Handelsblatt, в Брюсселе рассчитывают согласовать пакет до Рождества. Если страны ЕС одобрят его в нынешнем виде, Шредеру придется покинуть совет "Гиперглобуса".
Ранее Otkrito.lv писал о том, что бывший канцлер Германии Герхард Шредер приехал в Москву на празднование дня рождения Владимира Путина, вызвав возмущение нынешнего главы немецкого правительства Фридриха Мерца.