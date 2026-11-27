Как сообщили немецкой деловой газете Handelsblatt европейские чиновники и дипломаты, под запрет подпадет и должность Шредера. О его назначении стало известно в начале октября. Владелец "Гиперглобуса" Томас Брух тогда объяснил, что пригласил бывшего канцлера в наблюдательный совет ради его опыта и знаний. Прежде российская сеть входила в немецкую торговую группу Globus.