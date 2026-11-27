Наводнения и оползни в Эквадоре: стихия унесла жизни 30 человек, пострадали почти 123 тысячи жителей
Эквадор уже почти три месяца страдает от проливных дождей, связанных с климатическим феноменом Эль-Ниньо. Стихия затронула все провинции страны, повредила десятки тысяч жилых домов и разрушила мосты, а синоптики предупреждают о новых сильных осадках.
Согласно обновленным данным Национального секретариата по управлению рисками Эквадора, опубликованным 26 ноября, в результате стихийных бедствий погибли 30 человек, еще 15 получили травмы. В общей сложности последствия непогоды затронули 122 790 жителей страны.
С 29 августа, когда на всей территории Эквадора был объявлен красный уровень опасности, власти зарегистрировали 2131 происшествие, связанное с осадками. Около 60% из них приходится на наводнения, еще почти 17% - на оползни.
Как сообщает информационное агентство EFE, три последние жертвы стихии погибли 25 ноября. Двух человек унесло потоками воды в прибрежной провинции Манаби, а в провинции Лос-Риос в результате оползня погибла беременная женщина.
Повреждены десятки тысяч домов
По последним официальным данным, стихия повредила 30 505 жилых домов, еще 121 дом был полностью разрушен. Кроме того, повреждены 50 мостов, 11 уничтожены, пострадали почти 54 километра автомобильных дорог и 46 медицинских учреждений.
Серьезный ущерб нанесен сельскому хозяйству. Пострадали более 17 тысяч гектаров сельскохозяйственных угодий, погибли более 2500 животных.
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Наиболее серьезные последствия непогоды зафиксированы в провинциях Гуаяс, Эсмеральдас, Эль-Оро и Лос-Риос. Стихия затронула также Галапагосские острова. Сотни людей были вынуждены разместиться во временных убежищах.
Ситуация может ухудшиться
Причиной продолжительных ливней называют Эль-Ниньо - природное климатическое явление, связанное с повышением температуры поверхностных вод в экваториальной части Тихого океана и влияющее на погодные условия в разных регионах мира.
Нынешний эпизод Эль-Ниньо характеризуется как чрезвычайно мощный. По данным EFE, температура воды в восточной тропической части Тихого океана примерно на пять градусов превышает исторические средние показатели для этого времени года.
Эквадорские власти допускают, что интенсивность нынешнего явления может превзойти аналогичные эпизоды 1982-1983, 1997-1998 и 2016-2017 годов.