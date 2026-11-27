Стало известно, насколько жители Латвии стали меньше работать из-за выхода видеоигры Grand Theft Auto VI
В дни выхода GTA 6 время продуктивной работы сотрудников сократилось всего примерно на две минуты, а число тех, кто работал, осталось стабильным. Об этом свидетельствуют данные компании DeskTime, входящей в Draugiem Group.
Выход долгожданной видеоигры Grand Theft Auto VI вызвал опасения, что многие ее поклонники возьмут выходной или будут меньше работать. Однако последние данные DeskTime этих опасений не подтвердили. 19 и 20 ноября 2026 года, в дни выхода игры, пользователи DeskTime уделяли продуктивной работе всего примерно на две минуты меньше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Эта разница укладывается в обычные колебания продуктивности.
В исследовании использовали обезличенные данные учета рабочего времени более чем 40 000 пользователей DeskTime. Помимо общих результатов, отдельно проанализировали данные по США, Великобритании, Испании, Латвии, Мексике, Канаде, Индии и Австралии.
Продуктивность почти не изменилась
В дни выхода GTA 6 пользователи DeskTime в среднем регистрировали 5 часов 59 минут продуктивной работы в день. В четверг и пятницу за предыдущие четыре недели этот показатель составлял в среднем 6 часов 1 минуту. Общее зарегистрированное рабочее время осталось прежним – 6 часов 44 минуты.
Время простоя увеличилось примерно на минуту и составило 2 часа 28 минут. Столько же система уже фиксировала в предыдущие недели – это был самый высокий показатель за тот период. Время, проведенное в приложениях и на сайтах, отнесенных к категории непродуктивных, тоже почти не изменилось. Прибавка составила около семи секунд. Столь небольшую разницу трудно отделить от эффекта округления данных.
Данные также не указывают на то, что сотрудники массово брали выходные. В дни выхода игры рабочее время регистрировали 40 340 пользователей – на 1,2% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Однако число пользователей постепенно снижалось еще до выхода игры. При этом 19 и 20 ноября рабочее время регистрировал на 241 человека, или на 0,6%, больше, чем неделей ранее.
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Самые заметные изменения - в Латвии
Среди стран, вошедших в исследование, сильнее всего число пользователей, регистрировавших рабочее время, сократилось в Латвии. В дни выхода GTA 6 рабочее время регистрировали 1638 латвийских пользователей – на 3,2% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре недели, и на 4,7% меньше, чем неделей ранее. Это самый низкий показатель за все пять периодов, взятых для сравнения.
В Латвии и Мексике немного выросло и время, затраченное на непродуктивные занятия. Оно составило около четырех минут в день, хотя схожие показатели наблюдались и в предыдущие недели.
В Великобритании и США время простоя достигло максимума за пять сравниваемых периодов – 2 часов 13 минут и 2 часов 6 минут соответственно. При этом прирост составил всего около двух-трех минут. В Великобритании возможное влияние выхода игры прослеживалось заметнее, чем в большинстве других исследованных стран. Здесь сократились и число пользователей, регистрировавших рабочее время, и среднее время продуктивной работы.
В Мексике и Австралии время продуктивной работы сократилось примерно на пять-шесть минут. Главным образом это связано с тем, что в эти дни люди в целом работали меньше. Увеличение времени простоя или времени, потраченного на непродуктивные занятия, не было основной причиной.
В Канаде время простоя оказалось примерно на девять минут меньше, чем в среднем за предыдущие недели, а в Испании существенных изменений не зафиксировали.
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