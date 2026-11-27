Данные также не указывают на то, что сотрудники массово брали выходные. В дни выхода игры рабочее время регистрировали 40 340 пользователей – на 1,2% меньше, чем в среднем за предыдущие четыре недели. Однако число пользователей постепенно снижалось еще до выхода игры. При этом 19 и 20 ноября рабочее время регистрировал на 241 человека, или на 0,6%, больше, чем неделей ранее.