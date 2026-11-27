Разрушительная буря и наводнения в США в ноябре 2026 года
26 ноября восточное побережье США накрыла мощная буря, помешавшая миллионам американцев отпраздновать День благодарения.
ФОТО, ВИДЕО: гигантские волны и затопленные улицы - стихия сорвала праздник для миллионов американцев
В четверг, 26 ноября, восточное побережье США накрыла мощная буря, помешавшая миллионам американцев отпраздновать День благодарения. Из-за непогоды впервые за 100-летнюю историю пришлось перенести знаменитый парад универмага Macy's в Нью-Йорке.
Сильные дожди и порывистый северо-восточный ветер обрушились на центральные и восточные штаты США, создав неблагоприятные погодные условия в один из самых загруженных праздничных периодов года. Пока семьи собирались на традиционные праздничные ужины, более 900 000 домохозяйств и предприятий остались без электричества. Сильнее всего пострадали штаты Пенсильвания, Мэриленд и Вирджиния.
🤯 New York City wind was insane today, getting battered by winds gusting up to 60 mph this Thanksgiving. High Wind warning.. Coastal flooding of up to three feet above ground level possible in vulnerable areas of Manhattan, Brooklyn and staten Island. https://t.co/fOPwSCs7pf— SaiNivi (@Sainivii) November 27, 2026
В аэропортах США, преимущественно на востоке страны, отменили около 400 авиарейсов, еще более 2000 были задержаны.
Знаменитый нью-йоркский парад Macy's, который обычно собирает миллионы зрителей, из соображений безопасности перенесли на субботу. До сих пор парад в День благодарения отменяли лишь однажды - на три года во время Второй мировой войны.
🚨 A massive Thanksgiving storm is wreaking havoc across the US! More than 600,000 customers are without power, coastal communities are flooded, and several East Coast bridges and roads have been shut down. Severe weather continues to disrupt lives. 🌪️🌊 #ThanksgivingStorm #USA https://t.co/bDmZxEmM5d— Nitish K Yadav (@NITISHK22069083) November 27, 2026
На восточном побережье сообщалось о вызванных штормом наводнениях. Последствия непогоды ощущались и в глубине страны: сильные порывы ветра и переувлажненная почва приводили к падению деревьев на линии электропередачи и жилые дома.
В пригородах Вашингтона, расположенных в штате Мэриленд, около двух миллионов жителей призвали экономить водопроводную воду. Причиной стали перебои с электричеством, повлиявшие на работу систем очистки воды.
One Million #Americans Face Thanksgiving Without Power Due to Severe Storms #Shafaq_news https://t.co/Okq97XJ4F8— SHAFAQ NEWS ENGLISH (@SHAFAQNEWSENG) November 27, 2026
Власти призвали жителей по возможности отказаться от поездок на автомобилях, поскольку из-за сильного ветра пришлось закрыть несколько крупных мостов. Губернатор штата Нью-Джерси Майки Шерилл, объявившая в среду чрезвычайное положение из-за непогоды, призвала жителей соблюдать меры безопасности.